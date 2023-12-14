الظروف الجوية تؤخر إعادة إمداد SpaceX Dragon Cargo بمحطة الفضاء الدولية

ملخص: أدت الظروف الجوية غير المواتية الناجمة عن مرور جبهة باردة عبر مناطق الهبوط قبالة ساحل فلوريدا إلى تأجيل فك إرساء المركبة الفضائية SpaceX Dragon لإعادة الإمداد بالبضائع من محطة الفضاء الدولية (ISS). تقوم ناسا وSpaceX حاليًا بتقييم الظروف الجوية المستقبلية لتحديد الفرصة التالية المتاحة للانفصال، المقرر مبدئيًا يوم السبت 16 ديسمبر الساعة 5:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ستكون تغطية رحيل Dragon متاحة على تلفزيون ناسا ويوتيوب والموقع الإلكتروني للوكالة بدءًا من الساعة 4:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وبعد دخولها الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، ستهبط المركبة الفضائية قبالة ساحل فلوريدا.

ومع التأخير في عملية الالتحام، انشغل رائدا الفضاء ياسمين مقبلي من وكالة ناسا وساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بتأمين الحقائب المليئة بالبضائع المرتجعة والأشياء المهملة داخل دراجون استعدادًا لعودة المركبة الفضائية إلى الأرض. ويعمل مقبلي أيضًا مع رائد الفضاء في وكالة ناسا لورال أوهارا للعناية بالعينات البيولوجية في المحطة التي سيتم تخزينها على متن مركبة دراجون.

وفي الوقت نفسه، يعمل رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وقائد البعثة 70، أندرياس موغينسن، على عرض تكنولوجيا Aquamembrane-3 في وحدة Harmony بمحطة الفضاء الدولية. ويهدف هذا التحقيق إلى استكشاف قدرات رفض الملوثات والنقل المائي لمعدات دعم الحياة المتقدمة، مما قد يفيد البعثات الفضائية المستقبلية ويعالج ندرة المياه على الأرض.

مع استمرار الفرق في مراقبة الظروف الجوية، يمكن العثور على مزيد من التحديثات المتعلقة بخطط الإنزال والعودة لمركبة Dragon على مدونة المحطة الفضائية التابعة لناسا.