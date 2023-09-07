تقوم SpaceChain بدمج الذكاء الاصطناعي مع صور الأرض للإجابة على الأسئلة

تقدم شركة SpaceChain، وهي شركة ناشئة في سنغافورة متخصصة في عقد blockchain في المدار، خدمة جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي (AI) وصور الأرض. وتهدف الخدمة، المسماة I-Sat، إلى تبسيط عملية الإجابة على الأسئلة باستخدام بيانات رصد الأرض. على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي، الذي يفتقر إلى التحليل في الوقت الفعلي، يوفر I-Sat تحليلات البيانات في الوقت الفعلي إلى جانب الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

تدعو SC Solutions، الشركة التابعة لشركة SpaceChain ومقرها الولايات المتحدة، موفري صور الأرض ومطوري التطبيقات للانضمام إلى منصتهم. باستخدام تقنية blockchain، ستقوم SC Solutions بتسهيل الدفع للبائعين. يؤكد كليف بيك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceChain، على أن المنصة ستضيف طبقة من التحليلات التي تجمع البيانات من مقدمي خدمات متعددين، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى مراقبة الأرض.

لإثبات فعالية I-Sat، أجرت SC Solutions مشاريع تجريبية في البرازيل، مع التركيز على إنتاج الورق واللب وقصب السكر. ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي على صور الأقمار الصناعية، تمكنت I-Sat من تقديم رؤى مفصلة حول صحة الغطاء النباتي، ورطوبة التربة، وتوصيات لتحسين الزراعة. استخدمت المنصة الصور البصرية، والصور الرادارية ذات الفتحة الاصطناعية، والبيانات المناخية مفتوحة المصدر لتقديم تنبؤات عالية الدقة لمحصول قصب السكر.

بالإضافة إلى الزراعة، ترى SpaceChain إمكانات في تطبيقات التعدين لتقنيات مراقبة الأرض والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، قبل المغامرة في مراقبة الأرض والذكاء الاصطناعي، أنشأت SpaceChain حمولات blockchain في الفضاء. لديهم حاليًا سبع عقد على الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية مخصصة لمعالجة البيانات ونقلها وتخزينها.

لدعم تطوير I-Sat، عقدت SC Solutions شراكة مع Nvidia's Inception Program وGoogle for Startups، وكلاهما يوفر موارد مجانية للشركات الناشئة. من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، تهدف SC Solutions إلى توفير تحليل وتفسيرات دقيقة للمستخدمين. سواء كان الأمر يتعلق بمعلومات عن تلوث المياه في نيويورك أو أي استفسار آخر، فإن نموذج اللغة في I-Sat سيقوم بتحليل وتزويد المستخدم بمعلومات وشروحات دقيقة.

مصادر:

أخبار الفضاء – https://spacenews.com/spacechain-rolls-out-ai-based-earth-imagery-service/

أوبن آي – https://openai.com/