نموذج جديد يهدف إلى تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي

يقوم العلماء بتطوير نموذج رقمي متطور للفضاء المحيط بالأرض لتعزيز دقة التنبؤ بالطقس الفضائي وتأثيره على البنية التحتية. في الوقت الحالي، تتخلف التنبؤات بالطقس الفضائي عن توقعات الطقس الأرضي، لكن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يجعل من الضروري تحسين فهمنا للطقس الفضائي. يعد نموذج بيئة الغلاف الجوي والفضاء متعدد النطاقات (MAGE)، الذي طوره باحثون في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز (APL)، خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين تنبؤات الطقس الفضائي والأرضي.

توضح عالمة فيزياء الفضاء سلافا ميركين أن تعميق فهمنا لفيزياء الطقس الفضائي أمر ضروري للتنبؤ الدقيق. يهدف MAGE إلى التقاط العمليات التي تحدث في الفضاء الجغرافي على مسافة تصل إلى 1.2 مليون ميل من الأرض، وهي أربعة أضعاف المسافة بين الكوكب والقمر. ويأخذ النموذج أيضًا في الاعتبار الغلاف المغناطيسي للأرض والتفاعل مع الرياح الشمسية، التي تنتج أحداث الطقس الفضائي.

ومع ذلك، فإن التنبؤ بالطقس الفضائي أمر معقد بسبب كثرة التفاعلات الفيزيائية التي تحدث في مناطق الغلاف الجوي المختلفة. يعترف ميركين بأن التحدي يكمن في معالجة النظام بشكل كلي مع مراعاة المشكلات الفيزيائية المختلفة في كل مجال. حقق الفريق الذي يقف وراء MAGE إنجازًا كبيرًا في عام 2020 عندما سلط النموذج الضوء على تكوين هياكل تشبه الخرز في الشفق القطبي قبل العواصف المغناطيسية الأرضية.

وعلى عكس التنبؤ بالطقس الأرضي، الذي يستفيد من ملايين القياسات اليومية، فإن نمذجة الطقس الفضائي تحتوي على نقاط بيانات محدودة. على الرغم من الفجوات في المعرفة، فإن MAGE لديه القدرة على سد بعض هذه الفجوات من خلال استخدام قياسات مفصلة من الأقمار الصناعية، وكذلك البيانات من أجهزة الاستشعار الأرضية والرادارات.

إن تطوير نموذج شامل للطقس الفضائي هو مهمة واسعة ومعقدة تنطوي على التعاون بين مهندسي البرمجيات، وعلماء الكمبيوتر، والفيزيائيين، وغيرهم من الخبراء. قد يستغرق الأمر عقودًا لتمثيل التعقيد النهائي للفضاء الأرضي في المنتج النهائي. ومع ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته MAGE يوفر آفاقًا واعدة لتحسين التنبؤ بالطقس الفضائي والتخفيف من آثاره الضارة على البنية التحتية والتكنولوجيا.