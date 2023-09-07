يطلب عمال متجر Apple اعترافًا نقابيًا لمعالجة المخاوف

طلب الموظفون في أحد متاجر Apple "الاعتراف الطوعي" من الإدارة، بهدف الاعتراف بهم كأعضاء في United Tech and Allied Workers (UTAW)، فرع العاملين في مجال التكنولوجيا التابع لاتحاد عمال المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعبر فيه الموظفون عن مخاوفهم بشأن ركود الأجور و"الثقافة التأديبية العقابية" داخل المتجر.

على الرغم من إجمالي أرباح شركة أبل التي تجاوزت 170 مليار دولار في عام 2022، إلا أن الموظفين يقولون إن أجورهم لم تواكب التضخم. صرح أحد الموظفين أنه على الرغم من أن شركة أبل تعتبر صاحب العمل الأول، إلا أن الواقع هو قوة عاملة مرهقة وغير سعيدة. يتم تقديم مزايا مختلفة للحفاظ على رضا الموظفين، لكنهم يقولون إن التعويضات لا تتناسب مع مستوى العمل الجاد والمهارات والمعرفة المطلوبة.

بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالأجور، هناك أيضًا قضايا تتعلق بمعاملة الموظفين المعاقين والمختلفين عصبيًا والمصابين بأمراض مزمنة، فضلاً عن المخاوف بشأن الأمن الوظيفي. وقد أثار تزايد الاستعانة بمصادر خارجية للإصلاحات داخل المتجر للعمالة التعاقدية الرخيصة المخاوف بشأن انخفاض جودة الخدمة وأوقات الإصلاح الأطول. يشعر الفنيون، الذين يفخرون بتقديم تجربة عالية الجودة وخدمة سريعة، أن شركة Apple تعطي الأولوية للربح على رضا العملاء.

وفي خضم هذه المظالم، يرى الموظفون أن تشكيل النقابة هو وسيلة لمعالجة مخاوفهم بشكل جماعي وبناء علاقة مثمرة مع الإدارة. ويأملون أن يسمح لهم الانضمام إلى النقابات بتحسين ظروف عملهم وأن يكون لهم صوت في عمليات صنع القرار.

وفقًا لمنظم UTAW، إيران كوهين، فقد حان الوقت لشركة Apple للاعتراف بموقفها الأخلاقي والمشاركة في محادثات متساوية مع موظفيها. يعتقد الموظفون أنه من خلال الانضمام إلى النقابات، يمكنهم إحداث التغييرات اللازمة وإنشاء بيئة عمل أكثر إنصافًا.

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