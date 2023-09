نينتندو تعرض العروض التوضيحية التقنية لوحدة التحكم من الجيل التالي في Gamescom

قدمت Nintendo مؤخرًا نظرة خاطفة على خليفتها القادمة Nintendo Switch خلال العروض الخاصة في Gamescom، وفقًا لـ Eurogamer. تم عرض العروض التوضيحية التقنية حصريًا للمطورين المدعوين وقدمت لمحة عن إمكانيات وحدة التحكم من الجيل التالي المتوقع إطلاقها العام المقبل.

تضمنت إحدى العروض التوضيحية المثيرة للإعجاب نسخة محسنة من عنوان إطلاق Nintendo Switch الشهير، The Legend of Zelda: Breath of the Wild. يعمل العرض التجريبي على الأجهزة المستهدفة لمواصفات وحدة التحكم الجديدة، وقد عرض اللعبة بمعدل إطارات ودقة محسّنة، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى إعادة إصدار فعلي.

عرض عرض توضيحي آخر عرضًا تقنيًا لـ The Matrix Awakens Unreal Engine 5 من Epic Games، والذي تم تصميمه في البداية لإظهار قدرات PlayStation 5 وXbox Series X | S. أظهر العرض التوضيحي صورًا متقدمة واستخدم تقنية ترقية DLSS من Nvidia وتتبع الأشعة، مما يوفر رسومات على قدم المساواة مع وحدات التحكم من الجيل الحالي من Sony وMicrosoft.

لم تكشف Nintendo رسميًا عن أي تفاصيل بخصوص خطط الجيل التالي من وحدات التحكم الخاصة بها. ومع ذلك، تشير المصادر المذكورة في تقرير VGC السابق إلى أنه من المتوقع إطلاق الأجهزة الجديدة في أواخر العام المقبل. بينما يتم الاحتفاظ بتفاصيل الأجهزة المحددة طي الكتمان، أشار المطلعون إلى أن وحدة التحكم ستحتفظ بوظيفة الوضع المحمول المشابهة لـ Nintendo Switch.

يقترح مستشار الصناعة الدكتور سيركان توتو أن إطلاق وحدة التحكم في عام 2024 سوف يتماشى مع التوقعات المالية لشركة Nintendo، والتي تتوقع انخفاضًا في مبيعات الأجهزة والبرامج لجهاز Switch هذا العام. ووفقًا لتوتو، فإن تقديم جهاز جديد في النصف الثاني من عام 2024 يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الخسائر وتجديد سوق Nintendo.

مصادر:

- Eurogamer

– مصادر VGC الخاصة

– تقرير VGC عن خطط وحدة التحكم للجيل القادم من Nintendo