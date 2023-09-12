العثور على مخلوقات بحرية في لغز الكلمات المتقاطعة اليوم

لغز الكلمات المتقاطعة اليوم، الذي صممته إيلا ديرشوفيتز، يتميز بموضوع ذكي يعتمد على سكان الأحياء المائية. الكاشف الموجود في 37-Across، "Aquatic denizen"، هو بمثابة تلميح صوتي للكلمات المحاطة بدائرة في اللغز. ومع ذلك، فهذه ليست مجرد كائنات بحرية؛ جميعها مخلوقات يمكن اكتشاف أسمائها من خلال متابعة شكل حرف C من الأعلى إلى الأسفل باستخدام الحروف المحاطة بدائرة. وتشمل بعض الأمثلة الإسفنج البحري وقنفذ البحر. خذ وقتك وانظر كم عدد الكائنات البحرية التي يمكنك التعرف عليها!

أثناء حل الكلمات المتقاطعة، قد تصادف بعض القرائن الصعبة. على سبيل المثال، 15A يشير إلى سلسلة المانجا والأنيمي اليابانية الأكثر مبيعًا، NARUTO. 50A، المصطلحات الاصطلاحية، يمكن أن تشكل تحديًا للمترجمين لأنهم يعتمدون على التفسيرات المجازية أو المنقولة للغة. وبالمثل، فإن "الأعمدة المائلة" الخاصة بـ 16D؟ يشير إلى OP-EDS، وهي عبارة عن انحراف تحريري وليس معماري. بالإضافة إلى ذلك، فإن أدلة 25D LACES UP، وهو ما يفعله الشخص للاستعداد للتزلج، ومجموعة 39D's EMPTY SET هي مجموعة رياضية بدون عناصر.

لا تقلق إذا كنت تواجه صعوبة في حل ألغاز الجمعة. تقدم كريستينا إيفرسون، محررة الألغاز، نشرة Easy Mode الإخبارية، والتي ترسل كلمات متقاطعة يوم الجمعة تحتوي على أدلة يسهل الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكنك التدرب وتصبح أكثر ثقة تدريجيًا في حل هذه الألغاز الصعبة. إذا كنت مهتمًا بإرسال الكلمات المتقاطعة الخاصة بك إلى صحيفة نيويورك تايمز، فلديهم نظام إرسال مفتوح يسمح لك بإرسال الألغاز الخاصة بك عبر الإنترنت.

المصدر: لغز الكلمات المتقاطعة من Ella Dershowitz ونشرة New York Times Easy Mode الإخبارية.