تقدم SoundCloud خلاصة اكتشاف بأسلوب TikTok مع مقاطع قصيرة وتمرير عمودي

أعلن SoundCloud عن إطلاق ميزة جديدة تشبه منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة TikTok. تقوم شركة بث الموسيقى بطرح موجز اكتشاف يسمح للمستخدمين بالتمرير عموديًا والاستماع إلى مقاطع قصيرة من الأغاني. هذه الميزة، التي تم اختبارها مبدئيًا في شهر مارس، ستكون متاحة الآن لجميع مستخدمي SoundCloud على كل من أجهزة iOS وAndroid.

سيتيح التطبيق المحدث للمستخدمين الاستماع إلى معاينة مدتها 30 ثانية للأغنية لمساعدتهم في تحديد ما إذا كانوا يريدون الاستماع إلى المسار الكامل. ومن خلال النقر على زر التشغيل أثناء الاستماع إلى المعاينة، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة إلى النسخة الكاملة للأغنية.

لتنظيم هذه اللقطات المميزة التي تبلغ مدتها 30 ثانية من الأغاني، يستفيد SoundCloud من قوة الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Musiio. استحوذت SoundCloud على Musiio، وهي شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي، في عام 2022 لتعزيز تجربة اكتشاف الموسيقى. تقوم تقنية Musiio تلقائيًا بتحديد أفضل 30 ثانية من كل أغنية.

يتضمن موجز الاكتشاف الجديد أيضًا أزرار اختصار لإدارة قائمة التشغيل والمكتبة بسهولة. يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة الأغاني إلى قوائم التشغيل أو المكتبات الخاصة بهم وإبداء الإعجاب بالمسارات للوصول إليها لاحقًا في قسم "المسارات المفضلة".

على الرغم من أن موجز الاكتشاف الجديد يمثل إضافة مهمة، إلا أنه سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى الموجز التقليدي التالي. من خلال الانتقال إلى علامة التبويب "متابعة"، يمكن للمستخدمين عرض المقاطع الصوتية التي ينشرها الفنانون الذين يتابعونهم.

يستضيف SoundCloud حاليًا كتالوجًا شاملاً يضم أكثر من 320 مليون مقطع صوتي من 40 مليون منشئ المحتوى. على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن العدد الدقيق للمستخدمين النشطين، إلا أنها تدعي أن لديها 130 مليون معجب متفاعل بناءً على منشور مدونة في وقت سابق من هذا العام.

تعمل الشركة بنشاط على مبادرات لدعم الفنانين في الترويج لموسيقاهم والتواصل مع المعجبين. في شهر مايو، قدم SoundCloud مجموعة من أدوات المشاركة، بما في ذلك التحليلات وميزات المراسلة المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد اختبرت مؤخرًا وظيفة تسمى First Fans، والتي تضمن حصول المقاطع الصوتية الجديدة على دفعة أولية من خلال التوصية بها للمستخدمين ذوي الأذواق المماثلة.

يشمل برنامج حقوق الملكية الذي يدعمه المعجبون SoundCloud، والذي تم إطلاقه في عام 2021، الآن أكثر من 500,000 فنان. بدلاً من توزيع الإيرادات على أساس التدفقات الإجمالية، يقوم هذا البرنامج بتوزيع أموال الإعلانات والاشتراكات على الفنانين بناءً على ما يستمع إليه مستخدمو الفنانين.

لتحقيق الربحية، اتخذت SoundCloud خطوات لإدارة القوى العاملة لديها وتخصيص الموارد بشكل فعال. وفي شهر مايو، قامت الشركة بتسريح 8% من موظفيها، بعد تخفيض القوى العاملة بنسبة 20% في أغسطس من العام السابق.

مصادر:

- SoundCloud

- موسيو

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