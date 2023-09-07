سوني تطرح خط "Verona" الجديد من شاشات LED الكريستالية للإنتاج الافتراضي

كشفت شركة Sony مؤخرًا عن خط "Verona" الجديد من شاشات العرض المباشر Crystal LED، المصممة خصيصًا للاستخدام في الإنتاج الافتراضي. تم تطوير شاشات العرض هذه بواسطة مجموعة حلول الإنتاج السينمائي التابعة لشركة Sony بالتعاون مع الشركات والأفراد، بما في ذلك المصورين السينمائيين. من بين المشاركين البارزين في عملية التطوير هذه Epic Games وSony Pictures.

عرضت الشركة هذه العروض لأول مرة في مركز إنتاج الوسائط الرقمية التابع لشركة Sony في لوس أنجلوس، وستكشف عنها قريبًا علنًا في مؤتمر البث الدولي (IBC) في أمستردام. يهدف هذا الخط الجديد من شاشات العرض إلى معالجة أوجه القصور في المنتجات المتاحة حاليًا، مع التركيز بشكل خاص على تحسين مستويات اللون الأسود. تهدف سوني إلى تعزيز التباين وتحقيق التأثيرات الجوية المرغوبة للمجموعات الافتراضية التي تحاكي ظروف الإضاءة في العالم الحقيقي بشكل وثيق.

لا تعمل تقنية السطح المطورة حديثًا على تحسين مستويات اللون الأسود فحسب، بل تقلل أيضًا من الانعكاس، مما يؤدي إلى تجربة بصرية أكثر غامرة. بعد حدث IBC، تخطط سوني لإجراء اختبار لخط Verona CLED في بيئات الإنتاج، مع إصدار متوقع في الربيع. بالإضافة إلى الأجهزة، تعمل سوني أيضًا بنشاط على تطوير مجموعة أدوات برمجية لدعم سير عمل الإنتاج الافتراضي، والتي يتم اختبارها حاليًا على منتجات لم يتم الكشف عنها.

يهدف نهج سوني إلى إنشاء نظام بيئي مرن ومفتوح يدعم الإنتاج الافتراضي دون أن يكون حصريًا أو مملوكًا. ومن خلال التطوير التعاوني لهذه الأدوات والتقنيات مع مختلف شركاء الصناعة، تسعى سوني إلى تعزيز قدرات وكفاءة عمليات الإنتاج الافتراضية.

مصادر:

– مركز سوني لإنتاج الوسائط الرقمية

– اتفاقية البث الدولية (IBC)