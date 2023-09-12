سوني تطرح بورانو: كاميرا السينما الرقمية الثورية CineAlta

كشفت شركة سوني مؤخراً عن أحدث ابتكاراتها في عالم كاميرات السينما الرقمية – BURANO. تقع هذه الكاميرا الرائعة بين VENICE 2 وFX9، وتتميز بميزات رائدة ترتقي بكاميرات Sony إلى آفاق جديدة.

إحدى الميزات البارزة لكاميرا BURANO هي تميزها كأول كاميرا مثبتة على PL في العالم مزودة بنظام تثبيت مدمج داخل الجسم (IBIS). وهذا يعني أن التصوير باليد باستخدام العدسات السينمائية أصبح الآن أكثر جدوى من أي وقت مضى، مما يحدث ثورة في طريقة التقاط المنتجات عالية الجودة.

جانب آخر مبتكر في BURANO هو الجمع بين مرشحات IBIS ومرشحات ND (الكثافة المحايدة) المدمجة. هذه هي الميزة التي كان صانعو الأفلام يتوقعونها بفارغ الصبر، خاصة في الكاميرات الأصغر حجمًا التي لا تحتوي على مرايا. لقد نجحت شركة Sony في حل هذا التحدي مع كاميرا BURANO، مما قد يشير إلى تطورات مماثلة في نماذج الكاميرات المستقبلية.

علاوة على ذلك، يتميز BURANO بدقة 8.6K، وترميز X-OCN LT RAW، وترميز XAVC H الجديد. إنه يوفر إمكانات التركيز التلقائي وقادر على تسجيل ما يصل إلى 4K120 (في اقتصاص S35) على بطاقات CF Express Type B.

تمتلك الكاميرا حامل E-Mount أصلي أسفل حامل PL الخاص بها، على غرار الإعداد الموجود في VENICE 2. وهذا يسمح بالتوافق مع مجموعة واسعة من العدسات، بما في ذلك عدسات E-Mount الأصلية وعدسات EF.

يتميز BURANO بمستشعر 8.6K مع ISO أصلي مزدوج يبلغ 800 و3200، ويتشارك في العديد من المواصفات مع VENICE 2. كما أنه يوفر 16 نقطة توقف لخط العرض، على غرار النتائج الاستثنائية التي تم الحصول عليها من VENICE 2 في الاختبارات المعملية.

والجدير بالذكر أن كاميرا BURANO تصور بدقة 8K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية في الإطار الكامل، و6K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية في الإطار الكامل، و4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية في إطار S35. كما أنه يوفر أوضاعًا للتسجيل بدقة أقل، مما يزيد من تنوعه.

إن إمكانات التركيز البؤري التلقائي لكاميرا BURANO موروثة من كاميرات FX9 وFX6، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطواقم الصغيرة أو تصوير الأفلام الوثائقية المنفردة. تتفوق تقنية التركيز التلقائي من سوني في اكتشاف الوجه وتتبع العين، مما يوفر سرعة ودقة مذهلة.

في حين أن كاميرا BURANO تفتقر إلى القدرة على تسجيل صور بصرية مشوهة ووضع البوابة المفتوحة بنسبة 3:2 عند الإطلاق، توفر الكاميرا وظائف تخفيف الضغط للتصوير بصورة بصرية مشوهة، مع ميزات إضافية مخطط لها لتحديثات البرامج الثابتة المستقبلية. تسعى شركة Sony جاهدة للحصول على تعليقات من السوق وقد تفكر في إضافة قراءة مستشعر كامل استجابةً لطلبات المصور السينمائي.

باختصار، تعد كاميرا BURANO من سوني كاميرا تغير قواعد اللعبة ومليئة بالميزات المبتكرة التي تدفع حدود السينما الرقمية. فهو يجمع بين أول حامل PL على الإطلاق مع IBIS وND المدمج، ويوفر جودة صورة استثنائية، ويوفر إمكانيات إبداعية لا حصر لها لصانعي الأفلام.

مصادر:

– بيان صحفي لشركة سوني بورانو