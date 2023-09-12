أوبو وسوني تعلنان عن شراكة من أجل أجهزة استشعار سوني مكدسة مزدوجة الطبقة

دخلت شركة Oppo وعلامة مستشعر التصوير Lytia التابعة لشركة Sony مؤخرًا في شراكة استراتيجية لتقديم مستشعرات Sony مكدسة مزدوجة الطبقة لأجهزة Opp الرئيسية المستقبلية. ويهدف التعاون إلى "فتح العصر التالي للتصوير الحسابي"، وفقًا لشركة أوبو، على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ محدد لإصدار أول جهاز مزود بهذا المستشعر الجديد.

ظهر مستشعر CMOS المكدس ExmorT IMX 888 من سوني، والذي يستخدم تقنية بكسل الترانزستور ثنائي الطبقة، لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في هاتف Xperia 2 V. بالإضافة إلى ذلك، تخطط سوني لتقديم مستشعرين آخرين يستخدمان تصميم مستشعر CMOS المكدس - IMX1 و IMX903.

الميزة الرئيسية لتصميم مستشعر CMOS المكدس هي فصل الترانزستورات وطبقات الثنائي الضوئي. يسمح هذا الفصل بثنائيات أكبر، مما يؤدي إلى تحسين التقاط الضوء وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة. دخلت علامة تجارية أخرى تابعة لـ BBK، وهي vivo، في شراكة مع قسم Lytia التابع لشركة Sony في وقت سابق من هذا الصيف لسلسلة Vivo X100 الرائدة القادمة، والتي ستحتوي أيضًا على مستشعرات CMOS مكدسة مخصصة من سوني.

تشير هذه الشراكة بين شركة أوبو والعلامة التجارية Lytia التابعة لشركة سوني إلى الأهمية المتزايدة للتصوير الحاسوبي في صناعة الهواتف الذكية. ومن خلال دمج أجهزة استشعار التصوير المتقدمة، يمكن للهواتف الذكية تعزيز قدراتها في التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، خاصة في ظروف الإضاءة الصعبة.

مع تزايد اعتماد المستخدمين على هواتفهم الذكية باعتبارها أجهزة التصوير الأساسية، تسعى شركات مثل أوبو وسوني باستمرار إلى تجاوز حدود تكنولوجيا التصوير. ومع أحدث مستشعرات سوني المكدسة مزدوجة الطبقة، تهدف شركة أوبو إلى تزويد المستخدمين بتجربة تصوير أكثر استثنائية على أجهزتهم الرئيسية المستقبلية.

مصادر:

– اوبو.كوم

– ماركة مستشعر التصوير Lytia من سوني.