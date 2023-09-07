تطلق Sonos Move 2، وهو مكبر صوت محمول مطور بجودة صوت محسنة

كشفت Sonos مؤخرًا عن Move 2، وهو مكبر صوت محمول جديد يتميز بأداء صوتي محسّن من خلال هندسته الصوتية المبتكرة. تم تجهيز هذه السماعة المدمجة بمكبرات صوت مزدوجة، مما يسمح بجودة صوت أوسع وأكثر وضوحًا. إلى جانب ذلك، يتميز الجهاز بثلاثة مكبرات صوت رقمية من الفئة D ومكبر صوت مضبوط بدقة، مما يتيح إخراج صوت جهير مثير للإعجاب من مكبر صوت بهذا الحجم.

يوفر جهاز Move 2 إمكانية الاتصال بالبلوتوث والواي فاي، مما يضمن تنوع الاستخدام. يمكن للمستخدمين توصيل مكبر الصوت بسهولة بأجهزتهم المحمولة عبر البلوتوث للاستماع أثناء التنقل، أو دمجه في نظام Sonos الخاص بهم في المنزل من خلال شبكة wi-fi للحصول على تجربة صوتية متعددة الغرف.

إحدى الميزات البارزة في Move 2 هي عمر البطارية الممتد، مع توفر ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل. يؤدي هذا إلى مضاعفة عمر البطارية بشكل فعال، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالموسيقى دون انقطاع طوال النهار والليل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز مزودًا بمنفذ USB-C، مما يوفر سهولة شحن الأجهزة الأخرى أثناء التنقل.

تماشيًا مع التزام Sonos بالاستدامة، تم تصنيع Move 2 من البلاستيك المعاد تدويره ويتضمن بطارية قابلة للإزالة والاستبدال، مما يساعد على إطالة عمر المنتج. علاوة على ذلك، تم تطوير هيكل السماعة وتغليفها باستخدام مواد من مصادر مستدامة.

لضمان المتانة، يتمتع Move 2 بتصنيف IP56، مما يجعله مقاومًا للسقوط العرضي والرذاذ والمطر والغبار والأوساخ وحتى أشعة الشمس المباشرة. يؤدي تضمين تقنية ضبط Trueplay إلى تعزيز تجربة الصوت، مما يسمح للمستخدمين بتحسين جودة الصوت بناءً على البيئة المحيطة بهم، مما يضمن الأداء الأمثل أينما كانوا.

يتميز Move 2 بواجهة مستخدم بديهية على اللوحة العلوية، ويتوفر للمستخدمين خيار التحكم في التشغيل والتحقق من مستويات البطارية من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك Sonos Voice Control وAmazon Alexa وتطبيق Sonos وApple AirPlay 2 واتصال Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يتيح محول Sonos الخطي للمستخدمين توصيل مصادر الصوت الخارجية مثل الأقراص الدوارة وأجهزة الكمبيوتر.

سيكون Sonos Move 2 متاحًا باللون الأسود والأبيض والزيتوني بسعر 799 دولارًا. ومن المقرر طرحه للبيع في أستراليا في 20 سبتمبر.

مصادر:

- تطلق Sonos مكبر الصوت المحمول Move 2 ذو البنية الصوتية المحسنة [المصدر]

- صفحة منتج Sonos Move 2 [المصدر]