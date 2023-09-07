Sonos تكشف النقاب عن Sonos Move 2: مكبر صوت محمول يعمل بالبلوتوث مع ميزات رائعة

أعلنت شركة Sonos عن إطلاق Sonos Move 2، وهو إصدار الجيل الثاني من مكبر الصوت المحمول الذي يعمل بتقنية Bluetooth. ومن المقرر إطلاق جهاز Move 20 في 2 سبتمبر، ويتميز بعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 24 ساعة قبل الحاجة إلى الشحن.

بسعر 450 دولارًا، يوفر جهاز Move 2 صوتًا استريو، وهي ميزة لم تكن متوفرة في سابقه. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة وقت التشغيل من 11 ساعة إلى يوم كامل. مثل سابقه، فإن جهاز Move 2 مقاوم للماء والغبار بمعيار IP56، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق مثل التخييم في السيارة أو التجمعات في الفناء الخلفي. إنه مجهز بقدرات wifi و Bluetooth ومتوافق مع المساعد الصوتي Sonos لعناصر التحكم في التشغيل و Amazon's Alexa لأوامر المنزل الذكي. السماعة متوفرة بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض ولون زيتوني جديد.

قامت Sonos بتجديد خط إنتاجها خلال العام الماضي. وفي وقت سابق من العام، قدمت Sonos Era 100 وEra 300، المنافسين لجهاز Apple HomePod. تلقت هذه السماعات مراجعات إيجابية لصوتها الجهير الذي يملأ الغرفة. على غرار مكبرات الصوت Era، يتميز Move 2 بمنفذ USB-C للاتصال بمصدر صوت 3.5 ملم أو إيثرنت.

يستمر Move 2 في تضمين تقنية Sonos' Trueplay، والتي تستخدم الميكروفونات المدمجة لتحسين الأداء الصوتي بناءً على البيئة. وقد ثبت أن هذه الميزة توفر جودة صوت استثنائية، حيث يتفوق مكبر الصوت Era 300 على الجيل الثاني من Apple HomePod في زوج استريو.

على الرغم من أن نظام Sonos البيئي يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك التطبيق القابل للتكوين بدرجة عالية، إلا أنه يحتوي على قيود. تم تصميم النظام البيئي بشكل أساسي لمستخدمي Apple ويفتقر إلى دعم Google casting ومساعد Google. ومع ذلك، من الممكن استخدام تطبيق Sonos مع أجهزة Android، على الرغم من أن بعض الميزات قد لا يمكن الوصول إليها.

تماشيًا مع التزامها بالاستدامة، تم تجهيز Move 2 ببطارية قابلة للاستبدال، مما يسمح بالتبديل بسهولة إذا لم تعد البطارية قابلة للشحن أو كانت بحاجة إلى الاستبدال.

مصادر:

– المقال المصدر: الإعلان عن مكبر الصوت المحمول Sonos Move 2 بتقنية البلوتوث بصوت استريو و24 ساعة من التشغيل | الحافة