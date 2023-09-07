تطلق Sonos مكبر الصوت المحمول Sonos Move 2 بميزات مطورة

كشفت شركة Sonos، صانع الصوت الأمريكي الشهير، عن مكبر الصوت Sonos Move 2 الذي طال انتظاره، والذي يعد بمثابة خليفة لمكبر الصوت Sonos Move الأصلي الذي تم إصداره في عام 2019. مزودًا بترقيات كبيرة، يوفر Move 2 سعة بطارية محسنة وجودة صوت و أكثر. يمثل هذا الإصدار مكبر الصوت المحمول الثالث للعلامة التجارية في تشكيلة منتجاتها.

تم تصميم Sonos Move 2 لسهولة الحمل، ويتميز بمقبض مدمج، مما يجعل من السهل حمله أينما ذهبت. تم تعزيز متانته بشهادة IP52، مما يجعله مقاومًا للسوائل المنسكبة والرذاذ والمطر والأوساخ. مكبر الصوت محمي ضد السقوط بفضل المواد الماصة للصدمات. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التصميم الأنيق لجهاز Move 2 بالاندماج بسلاسة مع التصميم الداخلي لأي منزل.

يتميز Sonos Move 2 بأزرار حساسة للمس مع مصابيح LED على سطحه العلوي، ويتيح للمستخدمين ضبط مستوى الصوت والتحكم في تشغيل الموسيقى دون عناء. لمزيد من الأمان، يتضمن مكبر الصوت مفتاحًا فعليًا لتعطيل الميكروفون.

عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، يشتمل Sonos Move 2 على مكبري صوت للصوت الاستريو ومكبر صوت مضبوط بدقة يوفر صوتًا قويًا وديناميكيًا. ومن خلال ميزة ضبط Trueplay، تقوم الميكروفونات المدمجة في مكبر الصوت بتحليل الصوت وتحسينه بناءً على البيئة المحيطة بالمستخدم، مما يوفر أفضل تجربة استماع. يمكن للمستخدمين أيضًا إقران Move 2 بمكبرات صوت إضافية لإنشاء إعداد صوت استريو. يدعم هذا الجهاز متعدد الاستخدامات خدمات البث المختلفة، بما في ذلك Spotify وAmazon Music، ويمكن التحكم فيه مباشرة من التطبيقات المدعومة المتصلة.

علاوة على ذلك، فإن Sonos Move 2 متوافق مع Sonos Voice Control وAmazon Alexa وAirPlay 2. ويمكن توصيله بقرص دوار أو كمبيوتر أو أي مصدر صوت آخر باستخدام محول متصل. يتميز الجهاز باتصال Wi-Fi 6 وBluetooth 5.

لضمان الاستخدام الممتد، يتم تشغيل Sonos Move 2 بواسطة بطارية قابلة للإزالة بقدرة 44 وات في الساعة، قادرة على توفير ما يصل إلى 24 ساعة من وقت التشغيل.

يأتي Sonos Move 2 بسعر 449 دولارًا ومتوفر بخيارات ألوان الزيتون والأبيض والأسود. سيكون متاحًا عالميًا بدءًا من 20 سبتمبر.

مصادر:

- لم يتم توفير عناوين URL.