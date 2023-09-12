تعد سماعات الرأس الجديدة من شركة Indian Tech Start-Up بتجربة فريدة من نوعها

قامت شركة هندية ناشئة في مجال التكنولوجيا تدعى Rapture Innovation Labs بتطوير زوج من سماعات الرأس التي توفر تجربة صوتية فريدة من نوعها. تتميز سماعات الرأس Sonic Lamb بصوتيات هجينة حاصلة على براءة اختراع تجمع بين توصيل الهواء والجسم، وخاصة توصيل العظام. في حين أن تقنية التوصيل العظمي موجودة بالفعل في بعض سماعات الأذن السلكية، إلا أنها أقل شيوعًا بين سماعات الرأس.

على عكس سماعات الرأس التقليدية، التي تنتج الترددات المتوسطة والعالية باستخدام توصيل الهواء، تستخدم سماعات الرأس Sonic Lamb مزيجًا من مشغل الصوت الديناميكي ووحدة مضخم الصوت الهجين. وهذا يسمح لهم بإعادة إنتاج الجهير والترددات المنخفضة باستخدام توصيل الجسم، مما يخلق تجربة صوتية أكثر غامرة.

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في سماعات الرأس Sonic Lamb هي الاتصال الموجود على سماعات الرأس والذي يسمح للمستخدمين بالتبديل بين أوضاع الصوت المختلفة. يحافظ وضع "Hear" على توقيع صوت محايد، بينما يعمل وضع "Feel" على تحسين الصوت الجهير للموسيقى ذات الإيقاع العالي. يعد وضع "Immerse" مثاليًا لأنواع مثل الرقص والتكنو، مما يوفر مستوى مرضيًا من الجهير دون حجب الترددات الأخرى. يوجد أيضًا وضع "Beast" الذي يوفر عمقًا أكبر للأفلام والموسيقى التصويرية المليئة بالإثارة.

على الرغم من تصميمها المبتكر، فإن سماعات Sonic Lamb بها بعض العيوب. تميل وسادات الأذن وعصابة الرأس إلى التجعد بمرور الوقت، وقد تحتاج جودة الأزرار المادية وردود أفعالها إلى التحسين. ومع ذلك، من المتوقع أن تتم معالجة هذه المشكلات في وحدات البيع بالتجزئة المستقبلية.

من حيث التسعير، يبلغ سعر سماعات Sonic Lamb 19,999 روبية هندية، ولكن هناك عرض لفترة محدودة مقابل 15,999 روبية هندية. وبالنظر إلى ميزاتها الفريدة وقيمتها المحتملة، يمكن أن تكون سماعات الرأس هذه خيارًا جذابًا لعشاق الصوت.

بشكل عام، توفر سماعات الرأس Sonic Lamb من Rapture Innovation Labs تجربة صوتية مقنعة مع صوتيات المحرك الهجين وأوضاع الصوت القابلة للتخصيص. على الرغم من أنها قد تواجه بعض المشكلات البسيطة، إلا أنها توفر بديلاً فريدًا لسماعات الرأس التقليدية ويمكن أن تشكل مستقبل تكنولوجيا سماعات الرأس.

مصادر:

- فيشال ماثور. "مراجعة سماعات الرأس Sonic Lamb Hybrid: شركة هندية ناشئة في مجال التكنولوجيا تعيد تعريف تجربة الصوت." اتش تي تك. 12 سبتمبر 2023.