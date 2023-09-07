تتعاون تقنية AESOP وSOAP Health لإنشاء ملفات تعريف دقيقة للمرضى

أبرمت شركة AESOP Technology الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التايواني شراكة مع منصة الذكاء الاصطناعي الحوارية والمولدة SOAP Health لتطوير منصة جديدة تسمى Precision Patient Profiles. يدمج هذا التعاون تقنيات كلتا المنظمتين لتزويد الأطباء برؤية أكثر شمولاً لمعلومات المرضى.

ستجمع ملفات تعريف المرضى الدقيقة بين أداة التعلم الآلي من AESOP وأداة تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي DxPrime، ومساعد الذكاء الاصطناعي الطبي من SOAP الذي يركز على استقبال المرضى. ومن خلال مزج بيانات نظام السجلات الطبية الطارئة مع البيانات التي أبلغ عنها المرضى، تهدف المنصة إلى مساعدة مقدمي الخدمات في الحصول على نظرة عامة أفضل عن مرضاهم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تحسين عملية التشخيص والإيرادات وكفاءة سير العمل.

أعرب جيريمايا شول، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة AESOP Technology، عن سعادته بالمشروع المشترك، قائلاً: "مهمتنا المشتركة هي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج المرضى والكفاءة السريرية، وهذه الشراكة هي قفزة عملاقة". نحو الوفاء بهذا الالتزام."

تتعاون Atlas Health وMyndshft لأتمتة عمليات التفويض المسبق

تعاونت شركة الرعاية القائمة على القيمة Myndshft وشركة أتمتة المساعدات الخيرية Atlas Health في محاولة لمساعدة المرضى من المجتمعات المهمشة في الوصول إلى مقدمي الرعاية. ستجمع الشراكة بين التصريح المسبق الخاص بكل منهما وحلول أتمتة مساعدة المرضى.

ويهدف التعاون إلى معالجة العوائق الإدارية داخل النظم الصحية وتعزيز سير العمل. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الترخيص المسبق من Myndshft جنبًا إلى جنب مع منصة المساعدة الخيرية التابعة لشركة Atlas Health، يمكن أتمتة حلول الوصول والقدرة على تحمل التكاليف للمرضى الذين يتعاطون الأدوية عالية التكلفة من البداية إلى النهاية.

سلط إيثان دافيدوف، الرئيس التنفيذي لشركة Atlas Health، الضوء على الرؤية الكامنة وراء الشراكة قائلاً: "كان هدفنا في Atlas Health دائمًا هو الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة لأكبر عدد ممكن من المرضى في أسرع وقت ممكن. ومن خلال تقنية الترخيص المسبق الأفضل في فئتها من Myndshft جنبًا إلى جنب مع منصة المساعدات الخيرية الخاصة بنا، سنكون قادرين على أتمتة حلول الوصول والقدرة على تحمل التكاليف للمرضى الذين يتلقون أدوية عالية التكلفة، من البداية إلى النهاية.

تتعاون ProgenyHealth وCommunity Health Choice لتوسيع نطاق الخدمات الصحية للمرأة

أبرمت شركة ProgenyHealth الناشئة للرعاية الصحية النسائية ومقرها ولاية بنسلفانيا شراكة مع منظمة الرعاية المدارة غير الربحية ومقرها تكساس Community Health Choice لتوسيع الخدمات الصحية للمرأة في هيوستن. ويهدف هذا التعاون إلى دعم إدارة رعاية الأمومة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالإضافة إلى خدمات ضمان الدفع والتحقق من الصحة.

ستوفر ProgenyHealth الدعم لإدارة حالات الأمومة، واستخدام وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وإدارة الحالات، وخدمات ضمان الدفع والتحقق من الصحة. سيتم دمج هذه الخدمات في برنامج Texas STAR الذي يركز على برنامج Medicaid الخاص بمزود خطة التأمين، والذي يغطي الأسر والأطفال ذوي الدخل المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التعاون برنامج Texas CHIP Perinate Unborn، الذي يوفر تغطية الفترة المحيطة بالولادة للأطفال الذين لم يولدوا بعد من النساء الحوامل غير المؤهلات للحصول على Medicaid.

وأكدت ليزا رايت، الرئيس التنفيذي لشركة Community Health Choice، على التأثير الإيجابي للشراكة، قائلة: "إن المجتمعات الأكثر صحة هي مجتمعات أقوى، وشراكتنا الإستراتيجية الجديدة مع ProgenyHealth لها تأثير كبير على الآلاف من أعضاء خطتنا وزملائنا المقيمين".

التعاريف:

– الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي، وهو محاكاة الذكاء البشري في الآلات.

- التعلم الآلي: مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تمكن الأنظمة من التعلم والتحسين من التجربة دون أن تتم برمجتها بشكل صريح.

- إذن مسبق: عملية يجب على مقدمي الرعاية الصحية الحصول على موافقة من شركة التأمين قبل أن تصبح بعض الأدوية أو العلاجات أو الإجراءات مؤهلة للتغطية.

– Medicaid: برنامج للرعاية الصحية في الولايات المتحدة يوفر التغطية الطبية للأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض.

– NICU: وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وهي وحدة متخصصة تقدم رعاية طبية مكثفة لحديثي الولادة.

- فترة ما حول الولادة: الرجوع إلى الوقت الذي يسبق الولادة مباشرة وبعدها.

مصادر:

– تقنية ايسوب

- صحة الصابون

- ميندشفت

- أطلس هيلث

– صحة النسل

– اختيار صحة المجتمع