تُظهر العروض المسربة الجديدة لـ OnePlus 12 وحدة الكاميرا التي تمت ترقيتها

من المقرر إطلاق الهاتف الذكي OnePlus 12 المرتقب في وقت لاحق من هذا العام، وينتظر عشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الكشف عنه. في حين أن الإطلاق الرسمي لا يزال على بعد أشهر، فقد قدمت العديد من التسريبات والتقارير بالفعل لمحات عما يخبئه OnePlus 12. في الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة من العروض بدقة 5K لجهاز OnePlus 12، تعرض تصميم الجهاز بالتفصيل.

توفر هذه العروض المسربة، التي تمت مشاركتها بواسطة MySmartPrice بالتعاون مع OnLeaks، رؤية شاملة لكل من الجزء الأمامي والخلفي من OnePlus 12. أحد الجوانب البارزة التي تبرز هو وحدة الكاميرا التي تمت ترقيتها. وبينما يحافظ التصميم العام على أوجه التشابه مع التسريبات السابقة، إلا أن هناك تغييرات ملحوظة في إعداد الكاميرا. على عكس العروض السابقة، لا يحتوي هذا التكرار على اللوحة الفولاذية الموجودة أسفل مستشعرات الكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط العلامة التجارية لشركة الكاميرات الشهيرة Hasselblad إلى شعار "H" الأنيق.

وبصرف النظر عن هذه التغييرات، يحتفظ OnePlus 12 بعناصر التصميم الأساسية، بما في ذلك الشاشة المنحنية وكاميرا السيلفي المثقوبة ووحدة الكاميرا الدائرية. تصور التجسيدات الجهاز باللون الأسود مع تشطيب يشبه الحجر الرملي. يمكن العثور على ميزات التصميم المألوفة الأخرى مثل شريط تمرير التنبيه وزر الطاقة على الجانب الأيمن، والذي يتوافق مع لغة تصميم توقيع OnePlus. بشكل عام، يحمل OnePlus 12 تشابهًا مذهلاً مع سابقه، OnePlus 11.

في حين أن تفاصيل التصميم أصبحت الآن أكثر وضوحًا، فإن عشاق التكنولوجيا لديهم فضول أيضًا بشأن مواصفات OnePlus 12. وإليك لمحة عما يمكن توقعه: شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2K مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين UFS 4.0. يُشاع أن إعداد الكاميرا الخلفية يتكون من مستشعر Sony IMX50xx مقاس 9 / 1 بوصة بدقة 1.4 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة منظار OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. من المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية تبلغ سعتها 5,400 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. من ناحية البرمجيات، من المحتمل أن يعمل OnePlus 12 على OxygenOS 14.0 استنادًا إلى Android 14.

مع هذه العروض المسربة والمواصفات المتوقعة، يتشكل هاتف OnePlus 12 ليكون هاتفًا ذكيًا رائدًا مثيرًا ومن المؤكد أنه سيجذب انتباه عشاق التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية على حدٍ سواء.

مصادر:

- ماي سمارت برايس

- على التسريبات