شركاء MTV مع Snapchat للتصويت في جوائز موسيقى الفيديو

تعاونت MTV مع Snapchat للسماح للمستخدمين بالتصويت لفئة جوائز موسيقى الفيديو من خلال ميزة عدسات Snapchat. ومن خلال الاستفادة من مجموعة أدوات الكاميرا الخاصة بـ Snap، ستقوم شركة الترفيه بدمج التجارب المستندة إلى الواقع المعزز (AR) في عرض الجوائز. بمجرد اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين لفئة أفضل فنان جديد، يمكن للمستخدمين استخدام عدسة خاصة أنشأتها Saucealitos للإدلاء بأصواتهم عن طريق الإشارة إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة باستخدام أصابعهم لاختيار فنان. على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان عدد الأصوات التي تم الحصول عليها من خلال سناب شات سيكون له تأثير كبير على النتيجة النهائية، إلا أنه سيتم تضمينها في العدد الإجمالي.

بالإضافة إلى ميزة التصويت، أعلنت قناة MTV أيضًا أن AR Moonperson سيظهر خلال البث المباشر لـ POV VMA مع صور شخصية يقدمها المعجبون. في السابق، استخدمت شركة الترفيه طريقة تقليدية تتمثل في مطالبة الأشخاص بإرسال صور شخصية عبر نموذج قبل الحدث. هذا العام، يمكن للمستخدمين أيضًا تجربة تأثير AR Moonperson الذي يعرض Moonperson في منازلهم. من خلال اختيار صورة شخصية من ألبوم الكاميرا، يمكنهم مشاهدة Moonperson وهو يطفو مع ظهور وجهه في الحاجب.

يعد Snapchat، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفئة العمرية من 13 إلى 24 عامًا، منصة مثالية لجمهور MTV المستهدف. على الرغم من أن Snapchat عرض VMAs للعام الماضي على صفحة القصص الخاصة به، إلا أن هذا التعاون يمثل أول شراكة رسمية بين Snapchat وMTV لعرض الجوائز. عقدت Snapchat سابقًا شراكات مع مهرجانات موسيقية وفنانين في جولات وبطولات رياضية لتقديم تجارب الواقع المعزز إلى المعجبين.

تركز شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat، بشكل متزايد على حلول الكاميرات ذات العلامات التجارية والقائمة على الواقع المعزز لزيادة الإيرادات. في شهر مارس، أطلقت الشركة خدمات AR Enterprise Services (ARES)، التي تقدم أدوات مثل تجربة الواقع المعزز وعرض المنتجات ثلاثية الأبعاد. في أبريل، قدمت شركة Snap منتج AR Mirrors ضمن ARES، مما يسمح للعلامات التجارية بدمج التكنولوجيا الخاصة بها في المساحات المادية. ومن خلال التعاون مع Live Nation والمهرجانات الموسيقية، واصلت Snap توسيع تجارب الواقع المعزز لإشراك المستخدمين بطرق مبتكرة.

مصادر:

- ام تي في

– شراكة Snap x MTV