MTV تتعاون مع Snapchat لدمج تجارب الواقع المعزز في التصويت على جوائز موسيقى الفيديو

تعاونت MTV مع Snapchat للسماح للمستخدمين بالتصويت لفئة في حفل توزيع جوائز موسيقى الفيديو (VMAs) القادم باستخدام العدسات المستندة إلى AR من Snapchat. من خلال الاستفادة من مجموعة أدوات الكاميرا Snap، تهدف MTV إلى دمج تجارب الواقع المعزز (AR) في عرض الجوائز.

بمجرد تحديد المتأهلين الثلاثة النهائيين لفئة أفضل فنان جديد، ستتاح لمستخدمي Snapchat فرصة الإدلاء بأصواتهم باستخدام عدسة خاصة أنشأتها شركة Saucealitos. ومن خلال الإشارة إلى اختيارهم بإصبع واحد أو إصبعين أو ثلاثة، يمكن للمستخدمين اختيار الفنان الذي يريدون التصويت له. على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد مدى تأثير التصويت عبر Snapchat على النتيجة النهائية، إلا أن كل صوت له أهمية.

أثناء البث المباشر لـ VMA، تخطط MTV لعرض AR Moonperson، الذي يعرض صورًا ذاتية أرسلها المعجبون، طوال الحدث. وكلمسة للحنين، طلبت قناة MTV من الأشخاص إرسال صورهم الذاتية مسبقًا باستخدام النموذج التقليدي.

ولإشراك المشاهدين بشكل أكبر، يمكن للأفراد تجربة تأثير AR Moonperson، وعرضه في منازلهم. ومن خلال اختيار صورة ذاتية من ألبوم الكاميرا، يمكنهم مشاهدة شخص القمر العائم ووجهه مرئي على حاجب الشمس.

يمكن لمستخدمي Snapchat الوصول إلى تجارب الواقع المعزز هذه بدءًا من الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 12 سبتمبر، قبل عدة ساعات من بدء VMA في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي.

في حين سجلت VMAs السابقة لـ MTV 40.1 مليون تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Facebook وInstagram وTwitter وYouTube، إلا أن Snapchat كان غائبًا عن القائمة. ومع ذلك، اعترفت قناة MTV بأن Snapchat مناسب تمامًا لجمهوره المستهدف الذي يتراوح عمره بين 13 و24 عامًا.

يمثل هذا التعاون مع MTV الدخول الرسمي لـ Snapchat إلى مساحة عرض الجوائز باستخدام مجموعة الكاميرا الخاصة بها. في السابق، عقدت Snap شراكات مع العديد من المهرجانات الموسيقية والفنانين المتجولين والبطولات الرياضية لتقديم تجارب الواقع المعزز إلى المعجبين. على سبيل المثال، استخدم فريق كرة القدم LA Rams تقنية Snapchat في الملعب لعرض المشجعين على الشاشة الكبيرة.

أصبح تركيز Snap على حلول الكاميرات ذات العلامات التجارية والقائمة على الواقع المعزز واضحًا بشكل متزايد. بالإضافة إلى التعاون مع المهرجانات الموسيقية، أطلقت الشركة خدمات AR Enterprise Services (ARES) التي تقدم أدوات مثل AR Try-On وعرض المنتجات ثلاثية الأبعاد. قدمت Snap أيضًا مرايا الواقع المعزز، مما مكن العلامات التجارية من دمج تقنيتها في المساحات المادية.

مصادر:

- ام تي في

- يفرقع، ينفجر