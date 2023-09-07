تقدم Salesforce ميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون على Slack

كشفت شركة Salesforce عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لمنصة المراسلة الخاصة بها، Slack، كجزء من جهودها المستمرة لإعادة تعريف الإنتاجية في مكان العمل. تأتي هذه التحديثات بعد إعادة تصميم النظام الأساسي مؤخرًا والتي قامت بدمج مساحات عمل متعددة في عرض واحد.

إحدى الميزات البارزة لهذا التحديث هي Slack AI، والتي تم دمجها مباشرة في النظام الأساسي وتستفيد من المعلومات من قنوات Slack. تهدف وظيفة الذكاء الاصطناعي الأصلية هذه إلى تبسيط عمليات العمل وتوفير وقت المستخدمين. تتضمن المجموعة الأولى من الميزات "ملخصات القناة"، التي توفر ميزات فورية للنشاط في أي قناة. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لصياغة تقارير الحالة أو تلخيص الملاحظات.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت Salesforce أداة "Workflow Builder" المحسنة التي تتيح للمستخدمين أتمتة العمليات دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. تهتم منصة الجيل التالي هذه بالاستضافة وإدارة البنية التحتية، وتبسيط عملية تطوير التطبيقات للمطورين. كما أنه يوفر مركزًا مركزيًا للعملاء لاستكشاف قوالب التشغيل الآلي ونشرها بسرعة.

علاوة على ذلك، تقدم Salesforce قوائم إلى Slack، والتي تتيح للمستخدمين دمج إمكانات إدارة العمل في تدفق اتصالاتهم. يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم بالمشاريع النشطة، وتعيين المهام للأطراف ذات الصلة، وتتبع التقدم من البداية إلى النهاية.

على الرغم من عدم توفر جميع هذه الميزات حاليًا، فقد حددت Salesforce الجدول الزمني لإصدارها. من المقرر إطلاق Slack Lists في الشتاء القادم، ومن المتوقع توفرها على نطاق أوسع في العام التالي. سيخضع Slack AI لمرحلة تجريبية هذا الشتاء قبل طرحه على نطاق أوسع. أصبح Workflow Builder متاحًا بالفعل للمستخدمين من خلال الخطط المدفوعة، ومن المقرر أن يبدأ مركزه لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر.

تعد ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتبسيط عمليات العمل على منصة Slack. بفضل إمكانات الأتمتة ومشاركة المعرفة المدمجة في Slack، يمكن للفرق العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الإنتاجية في مكان العمل.

التعاريف:

– الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي – محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم مثل البشر.

– الأتمتة: استخدام التكنولوجيا لأداء المهام بأقل قدر من المساعدة البشرية.

– التعاون: العمل مع الآخرين لإنتاج أو إنشاء شيء ما.

– التبسيط: لجعل العملية أو النظام أكثر كفاءة عن طريق إزالة الخطوات أو التعقيدات غير الضرورية.

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