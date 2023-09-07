Slack يدمج الذكاء الاصطناعي من أجل التواصل الفعال في مكان العمل

نظرًا لأن إعدادات العمل عن بعد والمختلط أصبحت أكثر شيوعًا، تواجه الشركات التحدي المتمثل في إدارة حجم هائل من الاتصالات في مكان العمل. ولمعالجة هذه المشكلة، تتبنى Slack، وهي منصة تعاون رائدة عبر الإنترنت، تكامل الذكاء الاصطناعي (AI) في خدماتها.

يهدف Slack، الذي يبلغ عدد مستخدميه أكثر من 20 مليونًا وفقًا لـ Statista، إلى تزويد المستخدمين بأدوات أبسط وأكثر كفاءة تعمل على تحسين الإنتاجية في مكان العمل. سيوفر تكامل الذكاء الاصطناعي القدرة على تلخيص قنوات الاتصال، مما يسهل على المستخدمين فهم المعلومات الأكثر أهمية بسرعة. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين كانوا بعيدًا في إجازة أو استراحة ويحتاجون إلى اللحاق بالركب.

علاوة على ذلك، سيكون الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Slack قادرًا أيضًا على مساعدة المستخدمين في العثور على معلومات محددة داخل رسائلهم. يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة، وسيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي باسترداد البيانات ذات الصلة من الرسائل والقنوات والملفات، مما يؤدي إلى إنشاء ملخص مناسب للرجوع إليه بسرعة.

ميزات الذكاء الاصطناعي حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي ويمكن للعملاء المهتمين الاشتراك على موقع Slack الإلكتروني للمشاركة. ستتم مشاركة تفاصيل التسعير مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، ويحرص Slack على جمع التعليقات من المشاركين التجريبيين لتشكيل هيكل التسعير.

ومن خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي، يهدف Slack إلى تبسيط الاتصالات في مكان العمل وتحسين الإنتاجية الإجمالية. وتتماشى هذه الخطوة مع الاتجاه المتزايد لتكامل الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، حيث تدرك الشركات فوائد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها.

بشكل عام، يحمل تكامل الذكاء الاصطناعي في Slack وعدًا بتمكين المستخدمين من البقاء على اطلاع دائم بالاتصالات، والعثور على المعلومات المهمة بسرعة، وفي النهاية زيادة كفاءتهم في مكان العمل.

مصادر:

– Statista (إحصائية قاعدة المستخدمين)