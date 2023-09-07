Union Action Brewing في يوبيسوفت سنغافورة

تواجه Ubisoft Singapore إمكانية اتخاذ إجراء نقابي بعد المخاوف التي أثارها اتحاد الإعلام والنشر الإبداعي (CMPU). سلطت النقابة الضوء على القضايا المتعلقة بالمعاملة في مكان العمل، والمساواة، والأجور في الاستوديو. ردًا على ذلك، ذكرت شركة Ubisoft أنها تؤمن بأهمية الاستماع إلى موظفيها وتعزيز الحوار المفتوح. تدعي الشركة أيضًا أن لديها آليات ومبادرات قائمة لمعالجة المخاوف المثارة. ستحدد نتيجة عملية الاقتراع بين أعضاء الفريق المؤهلين ما إذا كان سيتم منح الاعتراف الرسمي بالاتحاد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها شركة Ubisoft Singapore للتدقيق. في وقت سابق من هذا العام، تم اتهام الاستوديو بتعزيز ثقافة العمل السامة. أجرى التحالف الثلاثي لممارسات التوظيف العادلة والتقدمية تحقيقًا في هذه الادعاءات وخلص إلى وجود أنظمة مناسبة للتعامل مع تقارير سوء السلوك.

بالإضافة إلى المخاوف العمالية، شهدت شركة Ubisoft سنغافورة تغييرًا في فريقها الإبداعي. غادرت إليزابيث بيلين، المديرة الإبداعية الثالثة للعبة “Skull & Bones”، الاستوديو لتعود إلى مقر شركة Ubisoft في باريس. انضمت بيلين إلى الفريق في عام 2018 بهدف إعادة تشغيل الاتجاه الإبداعي للعبة. على الرغم من الرحيل، تؤكد Ubisoft للاعبين أن الفريق ملتزم بتقديم تجربة فريدة من نوعها لألعاب تقمص الأدوار البحرية.

واجهت "Skull & Bones" نفسها تأخيرات عديدة في تطويرها. كان من المقرر إطلاق اللعبة في البداية في عام 2018، ولكن تم تأجيلها عدة مرات. بينما تتوقع Ubisoft أن يتم إطلاق اللعبة في وقت ما قبل مارس 2024، لا يوجد حاليًا تاريخ إصدار داخلي.

مصادر:

- كوتاكو

– CMPU (اتحاد الإعلام والنشر الإبداعي)