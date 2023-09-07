تتعاون SK C&C مع جامعة Yonsei لتطوير خبراء في التصنيع الرقمي

أعلنت شركة SK C&C، وهي مزود الحلول الرقمية في كوريا الجنوبية، عن شراكة مع جامعة يونسي لإطلاق برنامج درجة الماجستير في التصنيع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تلبية الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال ضمن القطاعات الرئيسية لمجموعة SK Group، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والطاقة الحيوية والمواد.

تم التوقيع على الاتفاقية بين رئيس SK C&C يون بونج يونج ورئيس يونسي سوه سيونج هوان. وسيركز البرنامج، التابع لكلية الهندسة في يونسي، على التصنيع مع أساس في الذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الضخمة، وأتمتة الخدمات اللوجستية.

سيتم تطوير المناهج الدراسية من قبل أساتذة من أقسام مختلفة، مثل الهندسة الميكانيكية والكيميائية، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الصناعية والكهربائية. سيبدأ البرنامج في شهر يناير وسيقوم بتوظيف الدفعة الأولى من خلال تقييم احتياجات ما يقرب من 200 شركة تابعة لمجموعة SK Group.

ستوفر هذه الدورة بدوام كامل ومدتها عام واحد راتبًا للموظفين المسجلين، مما يضمن أمنهم المالي طوال فترة البرنامج. بعد الانتهاء من الدورات الدراسية، سيعمل الطلاب في إحدى الشركات أثناء العمل على أطروحاتهم.

ومع الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد العالمية، هناك حاجة أكبر للشركات لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال التصنيع الرقمي، وخاصة في قطاعات مثل أشباه الموصلات والبطاريات. تهدف الشراكة بين SK C&C وجامعة يونسي إلى تلبية هذه الحاجة من خلال تعزيز المواهب المخصصة.

بشكل عام، سيلعب التعاون بين SK C&C وجامعة يونسي دورًا أساسيًا في تطوير الخبراء في التصنيع الرقمي، مما يوفر موردًا قيمًا لمجموعة SK Group وغيرها من الشركات في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

مصادر:

- http://www.hankyung.com

- تعريفات:

- SK C&C: SK C&C هي شركة تقدم الحلول الرقمية في كوريا الجنوبية.

– جامعة يونسي: جامعة يونسي هي جامعة مرموقة تقع في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.