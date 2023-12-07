يكشف النظام الشمسي المكتشف حديثًا عن ستة كواكب متزامنة تمامًا

كشف اكتشاف رائد قام به علماء فلك من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن نظام شمسي يقع على بعد 100 سنة ضوئية داخل مجرة ​​درب التبانة. يتكون هذا الاكتشاف الاستثنائي من ستة كواكب تتحرك في تزامن تام، وهي ظاهرة لم يتم ملاحظتها من قبل. وتتراوح مدارات الكواكب، التي يبلغ حجمها أكثر من ضعف حجم الأرض، من تسعة إلى 54 يومًا.

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لعب القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية التابع لناسا والقمر الصناعي خوفو التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أدوارًا رئيسية في الكشف عن هذا النظام الشمسي الرائع. وقد اكتشف القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية، على وجه الخصوص، عددًا مذهلاً من الكواكب المحتملة يصل إلى 7,000 كوكب. يوفر اكتشاف الكواكب المتزامنة لعلماء الفلك رؤى قيمة حول المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي. يكمن تفرد هذا النظام في كونه متزامنًا بشكل مثالي ويمتلك نجمًا أكثر سطوعًا مقارنة بالأنظمة الشمسية المتزامنة الأخرى المعروفة.

وفي حين أن المزيد من التحقيقات مستمرة، يأمل العلماء في جمع المزيد من البيانات والملاحظات لفهم الغلاف الجوي وخصائص هذا النظام الشمسي المكتشف حديثًا بشكل كامل. وعلى الرغم من أن الكواكب الستة في هذا النظام لا تقع ضمن المنطقة الصالحة للحياة، حيث يمكن أن توجد الحياة، إلا أن الآثار المترتبة على اكتشاف أنظمة شمسية جديدة هائلة. مع توسع استكشافنا وفهمنا للكون، يصبح احتمال العثور على بيئات صالحة للسكن وحياة خارج كوكب الأرض أكثر واعدة.

وفقا لوكالة ناسا، هناك ما يقرب من 4,000 نظام شمسي داخل مجرة ​​درب التبانة، تتكون من أكثر من 100 مليار كوكب. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي للأنظمة الشمسية لا يزال مجهولا حيث يواصل علماء الفلك استكشاف الكواكب والبحث عنها. إن اكتشاف هذا النظام الشمسي المتزامن تمامًا هو بمثابة شهادة على الأعاجيب والأسرار التي تكمن داخل عالمنا. مع كل وحي جديد، نقترب من فهم مكاننا في الكون وإمكانية الحياة خارج الأرض.