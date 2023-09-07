سلطة النقد في سنغافورة تمنح ترخيصًا لشركة AsiaNext، وهي بورصة للأصول الرقمية

منحت سلطة النقد السنغافورية (MAS) ترخيصًا لشركة AsiaNext، وهو مشروع مشترك لتبادل الأصول الرقمية أنشأته مجموعة SIX السويسرية. تم منح AsiaNext وضع مشغل السوق المعترف به (RMO)، مما يسمح لها بتشغيل سوق منظم للأوراق المالية وخطط الاستثمار الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على موافقة مبدئية للحصول على ترخيص خدمات أسواق رأس المال (CMS) في يونيو.

يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة AsiaNext، تشونغ كوك كي، هذا الاعتراف من قبل MAS بمثابة تطور إيجابي لهذه الصناعة. وهو يعتقد أن الشركات المسؤولة يمكنها الآن العمل على تحقيق التبني السائد للأصول الرقمية ضمن نظام بيئي آمن.

تأسست AsiaNext في عام 2021، وهي مشروع مشترك بين SIX Group وSBI Digital Asset Holdings، وهي شركة تابعة لشركة SBI Group المالية ومقرها طوكيو. يستهدف تبادل الأصول الرقمية هذا بشكل خاص العملاء المؤسسيين ويهدف إلى تقديم الخدمات للبنوك والمكاتب العائلية ومديري الأصول وتجار الوساطة والوسطاء الرئيسيين وصناديق التحوط وصناع السوق. ومن خلال تراخيص RMO وCMS، ستقدم AsiaNext خدمات متكاملة للإدراج والتداول وما بعد التداول للأصول الرقمية.

ينبع قرار إنشاء المقر الرئيسي لشركة AsiaNext في سنغافورة من البيئة التنظيمية المواتية لشركات التكنولوجيا المالية في البلاد. كان التزام سنغافورة بتعزيز الابتكار والاعتراف بها كمركز عالمي لتداول الأصول الرقمية من العوامل الحاسمة في قرار الرئيس التنفيذي لشركة SBI Digital Asset Holdings، فرناندو لويس فاسكيز كاو.

يُظهر هذا الترخيص الأخير الممنوح من قبل MAS لـ AsiaNext دعم سنغافورة المستمر لتطوير ونمو صناعة الأصول الرقمية. إنه يضع سنغافورة كوجهة جذابة لشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى العمل في بيئة منظمة ومتطلعة إلى المستقبل.

التعاريف:

– سلطة النقد السنغافورية (MAS): البنك المركزي السنغافوري والسلطة التنظيمية المالية.

– مشغل السوق المعترف به (RMO): الترخيص الممنوح من الهيئة لتشغيل سوق منظم للأوراق المالية وبرامج الاستثمار الجماعي.

– ترخيص خدمات أسواق رأس المال (CMS): ترخيص ممنوح من قبل MAS لتقديم مختلف الأنشطة المنظمة المتعلقة بتداول الأوراق المالية والمشتقات.

المصادر: MAS، الرئيس التنفيذي لشركة AsiaNext تشونغ كوك كي، والرئيس التنفيذي لشركة SBI Digital Asset Holdings فرناندو لويس فاسكيز كاو.