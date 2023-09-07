قم بإدارة وحدات تحكم Xbox الخاصة بك بسهولة من خلال تحديث "وحدات التحكم الخاصة بي".

يتيح التحديث الأخير لميزة موقع "وحدات التحكم الخاصة بي" لمستخدمي Xbox إدارة وحدات التحكم الخاصة بهم وتحديد أولوياتها بكفاءة على TrueAchievements. مع المجموعة الكبيرة من وحدات تحكم Xbox المتاحة اليوم، يمتلك العديد من اللاعبين أجهزة متعددة. يهدف هذا التحديث إلى تبسيط عملية اختيار النظام الأساسي الافتراضي للألعاب الجديدة وتتبع الأنظمة الأساسية التي يتم لعب الألعاب عليها بدقة.

للبدء، يمكن للمستخدمين زيارة صفحة "وحدات التحكم الخاصة بي" الجديدة واختيار وحدات التحكم التي يمتلكونها. من خلال النقر على "أنا أملك وحدة التحكم هذه" وتقديم التاريخ التقريبي للاستخدام، يمكن للاعبين إنشاء ترتيب زمني لوحدات التحكم الخاصة بهم واستخدام مقابض السحب والإفلات المناسبة لضبط ترتيب الأولويات.

يعد ترتيب أولويات وحدات التحكم أمرًا حيويًا لأنه يحدد النظام الأساسي الذي ستتعرف عليه TrueAchievements عند بدء لعبة جديدة. على سبيل المثال، إذا تم تعيين Xbox Series X كوحدة تحكم ذات أولوية قصوى وكانت هناك لعبة قابلة للعب على كل من Series X وXbox One، فسيقوم النظام تلقائيًا بوضع علامة عليها على أنها لعبت على منصة Xbox Series X|S.

علاوة على ذلك، بعد إعداد وحدات التحكم، يمكن للمستخدمين تحديث منصات اللعب الخاصة بهم لجميع ألعابهم من خلال النقر على زر "تحديث منصات ألعابي". وهذا يضمن مزامنة ما يتم تشغيله على الأنظمة الأساسية مع التواريخ "المملوكة منذ" المحددة مسبقًا. ستظهر نافذة تأكيد منبثقة قبل إجراء أي تغييرات، مما يسمح للمستخدمين بإلغاء التحديث إذا غيروا رأيهم.

بالإضافة إلى تسهيل إدارة النظام الأساسي، يعمل هذا التحديث على تحسين دقة لوحة ملخص النظام الأساسي المعروضة على صفحات الملف الشخصي للمستخدمين. وهذا يعني أن البيانات المتعلقة بالألعاب الموجودة في مجموعتها ستكون أكثر دقة وموثوقية. علاوة على ذلك، تمهد تحديثات النظام الأساسي هذه الطريق للرسوم البيانية المخصصة مثل "My Xbox Story" لتصبح أكثر دقة وتفاعلًا في المستقبل.

تم تصميم تحديث "وحدات التحكم الخاصة بي" لتبسيط عملية إدارة وحدات تحكم Xbox وتحسين دقة بيانات الألعاب على TrueAchievements. يتم تشجيع اللاعبين على استكشاف هذه الميزة الجديدة وتقديم التعليقات في حالة مواجهة أي مشكلات.

مصادر: موقع الإنجازات الحقيقية.