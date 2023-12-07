باحثون صينيون يقترحون طائرة كوادكوبتر لمهمة عودة عينة إلى المريخ

اقترح باحثون صينيون من معهد هاربين للتكنولوجيا تصميمًا جديدًا لطائرة كوادكوبتر لمهمة عودة عينة من المريخ، مستوحاة من مروحية Ingenuity Mars الناجحة التابعة لناسا. سيتم تجهيز المروحية الرباعية، المعروفة باسم MarsBird-VII، بأربعة دوارات ولديها القدرة على حمل ما يصل إلى 100 جرام من صخور المريخ إلى مركبة هبوط قريبة.

على عكس التصميم المحوري لـ Ingenuity، ستستخدم طائرة Mars Quadcopter ذراعًا آلية لجمع العينات وإعادتها إلى مركبة الهبوط. ستستخدم مركبة الهبوط، التي تخطط الصين لإبقائها ثابتة، بعد ذلك مخلبها الخاص لنقل العينات إلى مركبة الصعود لنقلها إلى الأرض.

وفي حين أن مفهوم MarsBird-VII لا يزال في مراحله الأولى ولم يتم اختباره في بيئة مريخية محاكاة، إلا أنه يسلط الضوء على طموحات الصين لمنافسة وكالة ناسا في سباق الفضاء. واجهت مهمة عودة عينات المريخ التابعة لناسا تأخيرات وتجاوزات في التكاليف، حيث حدد مجلس المراجعة المستقل العديد من المشكلات. وتتطلب المهمة تمويلًا إضافيًا يصل إلى 9 مليارات دولار وقد لا يتم إطلاقها حتى عام 2030.

في المقابل، تهدف الصين إلى إطلاق مهمتها Tianwen-3 في عام 2028 وإعادة عينات من المريخ بحلول عام 2031. وتتضمن استراتيجية الإطلاق المزدوج إرسال صاروخ مع خليفة MarsBird ومركبة صعود إلى المريخ، بينما يبقى صاروخ آخر في المدار لنقل البضائع. والعودة إلى الأرض.

أثار التباطؤ الأخير لوكالة ناسا في مهمة عودة عينة المريخ بسبب عدم اليقين في الميزانية انتقادات من ممثلي الكونجرس في كاليفورنيا، حيث يقع مختبر الدفع النفاث. ويزعم هؤلاء الممثلون أن قرار ناسا سيكلف وظائف ويعيق التقدم العلمي، في حين تعمل الصين بقوة على توسيع برنامجها الفضائي بهدف أن تكون أول من يعيد عينات من المريخ.

مع اشتداد المنافسة، يمثل السباق لإعادة صخور المريخ إلى الأرض علامة فارقة في استكشاف الفضاء. وتتنافس كل من الصين ووكالة ناسا على أن تكونا أول من يلمس تربة المريخ، مع ما لذلك من آثار كبيرة على البعثات الفضائية المستقبلية والتقدم العلمي.