طريقة جديدة تكشف عن التاريخ الخلوي لتطوير العلاجات

تم تطوير طريقة رائدة تسمى Zman-seq من قبل باحثين من معهد وايزمان للعلوم، والتي تسمح بتتبع وقياس التغيرات بمرور الوقت في الخلايا المفردة داخل الجسم. هذه التكنولوجيا الجديدة، الموصوفة في مجلة الخلية، لديها القدرة على تطوير علاجات السرطان وغيره من الاضطرابات.

يتضمن Zman-seq وضع علامات على الخلايا بطوابع زمنية مختلفة وتتبعها في الأنسجة السليمة أو المرضية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للباحثين فهم تاريخ الخلايا الفردية وتحديد مدة بقاء كل خلية في الأنسجة. وهذا يوفر رؤى قيمة للتغيرات الزمنية الجزيئية والخلوية التي تحدث داخل الأنسجة.

ركز فريق البحث، بقيادة دانييل كيرشينباوم من مختبر إيدو أميت، دراستهم على الورم الأرومي الدبقي، وهو ورم الدماغ الأكثر شيوعًا وعدوانية. لقد هدفوا إلى فهم سبب نضال الجهاز المناعي للسيطرة على نمو الورم في هذا النوع من السرطان.

ومن خلال Zman-seq، تمكن الباحثون من تحديد الخلايا المناعية بينما كانت لا تزال في الدم، قبل دخولها إلى الورم. وباستخدام أصباغ فلورسنت مختلفة في نقاط زمنية مختلفة، تمكنوا من تتبع الخلايا وتحديد وقت دخولها إلى الأنسجة ومدة بقائها هناك.

وكشفت النتائج أن الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا القاتلة الطبيعية، والتي تعتبر ضرورية لقتل الخلايا المارقة، سرعان ما تصبح مختلة وظيفيا خلال 24 ساعة من دخول الورم. وهذا يلقي الضوء على سبب عدم فعالية المحاولات العلاجية لتسخير الجهاز المناعي لمحاربة الورم الأرومي الدبقي.

ويعمل الباحثون الآن على تطوير طرق لمنع نقاط التفتيش السرطانية المعطلة للمناعة وإعادة تنشيط جهاز المناعة في الورم الأرومي الدبقي والأورام الأخرى الصعبة. ويخططون أيضًا لتكييف Zman-seq لدراسة الديناميكيات الزمنية للخلايا في جميع أنحاء الجسم البشري.

يوفر Zman-seq قياسات تجريبية تمكن العلماء من فهم الترتيب الدقيق للأحداث التي تمر بها الخلايا المناعية وغيرها من الخلايا عند دخولها إلى الورم. وهذا يمكن أن يحدث ثورة في النهج المتبع لتوليد علاجات أكثر فعالية للسرطان وغيره من الاضطرابات.