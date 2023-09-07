تقدم شركة Shoei جهاز Neotec 3 الجديد: خوذة معيارية محسنة

أصدرت شركة Shoei، المعروفة بخوذاتها عالية الجودة، مؤخرًا نسخة مطورة من مجموعة Neotec الشهيرة - Neotec 3. تهدف هذه الخوذة الجديدة إلى تحسين وتعزيز الميزات التي يحبها الدراجون في Neotec II. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يقدمه Neotec 3.

أولاً وقبل كل شيء، كانت السلامة أولوية قصوى في تطوير Neotec 3. وهي متوافقة مع أحدث معايير السلامة ECE 22.06، وتتميز ببنية محسنة من حيث الهيكل والبطانة الداخلية. تحتفظ الخوذة بتجانس P/J، مما يعني أنها معتمدة للركوب مع شريط الذقن لأعلى ولأسفل. يستخدم Neotec 3 ألياف AIM في غلافه، وهو متوفر بثلاثة أحجام وإجمالي سبعة أحجام للخوذة.

فيما يتعلق بالتهوية، يحتوي جهاز Neotec 3 على مداخل هواء كبيرة على الجبهة وواقي الذقن لتحقيق أقصى قدر من تدفق الهواء. تشتمل الخوذة أيضًا على مستخرجين للهواء في الخلف، مما يضمن توجيه الهواء الساخن بشكل فعال بعيدًا عن رأس الراكب. تم تجهيز الواقي بشاشة CNS-3 ذات طلاء مضاد للخدش وعدسة Pinlock المضادة للضباب. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الخوذة بواقي الشمس المنسدل QSC-2 لمزيد من الراحة.

داخل الخوذة، توفر Neotec 3 بطانات داخلية قابلة للإزالة بالكامل وقابلة للغسل، مما يزيد من طول العمر. يمكن تبديل وسادات الخد بسهولة بكثافات مختلفة لتناسب التفضيلات الفردية. تشتمل الخوذة أيضًا على واقي من الرذاذ وجهاز تدفئة للأنف. يعد تأمين الخوذة أمرًا بسيطًا باستخدام الإبزيم الميكرومتري سريع التحرير. وهو متوافق أيضًا مع مجموعات الاتصال الداخلي المختلفة وهو مصمم لاستيعاب أحدث تقنيات Shoei ComLink.

علاوة على ذلك، يتميز جهاز نيوتيك 3 بتصميم محسن. إنها تحتفظ بجمالية خوذة الرحلات الرياضية ولكنها الآن أكثر ملاءمة لوضعية الجلوس المستقيمة. تم تصميم غلاف الألياف المركبة AIM لتعزيز الديناميكيات الهوائية ويتضمن جناحًا صغيرًا في الخلف. تقدم Shoei جهاز Neotec 3 بمجموعة واسعة من الألوان وخيارات الرسومات لتناسب مختلف التفضيلات. تتوفر الخوذة بأحجام تتراوح من 2XS إلى 2XL، وتعمل أحجام الغلاف الثلاثة المختلفة على تحسين السلامة والملاءمة.

في الختام، فإن Shoei Neotec 3 عبارة عن خوذة معيارية مطورة تشمل ميزات أمان محسنة وتهوية محسنة وبطانات داخلية قابلة للغسل وتصميم أنيق. بفضل بنيته عالية الجودة والاهتمام بالتفاصيل، يعد Neotec 3 خيارًا رائعًا للركاب الذين يتجولون ويتنقلون بحثًا عن الراحة والأمان والأناقة.

مصادر:

- شوي نيوتيك 3: https://www.shoei-helmets.com/helmets-modular/neotec-3/

- معيار السلامة ECE 22.06: https://www.fim-live.com/en/library/download/97198/no_cache/1/