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نينتندو تشارك رسالة فيديو من صوت ماريو السابق والمبدع

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
نينتندو تشارك رسالة فيديو من صوت ماريو السابق والمبدع

أصدرت نينتندو رسالة فيديو تضم تشارلز مارتينيت، الصوت السابق لماريو، وشيجيرو مياموتو، مبتكر ماريو. على الرغم من أن الرسالة لا تقدم معلومات جديدة حول الممثل الصوتي للسباك الشهير أو تفاصيل دور مارتينيت كسفير ماريو، إلا أنها تُظهر حماس مارتينيه وشغفه لكل من المعجبين ومنصبه الجديد.

في رسالة الفيديو، يعرب مياموتو عن امتنانه لمارتينيت لعمله ومشاركته في المسلسل، معترفًا برحلتهما الطويلة معًا منذ أول دور صوتي لمارتينيت في سوبر ماريو 64. ومن المثير للاهتمام، أن مياموتو يكشف أن مارتينيت كان يناديه بـ "بابا" عندما كانوا يفعلون ذلك. يقابل.

في حين أن دور مارتينيت الجديد لا يزال غير معلن، فهو يلمح إلى السفر حول العالم للقاء المعجبين. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يظهر في المؤتمرات في المستقبل المنظور.

أما بالنسبة للصوت الجديد لكل من Mario وLuigi وWario وWaluigi، فسيتعين على المعجبين الانتظار حتى إصدار Super Mario Bros. Wonder في أكتوبر لمعرفة ذلك.

إذا كنت ستفتقد مارتينيت كصوت ماريو، شاركنا بأفكارك في التعليقات.

المصادر: نينتندو

By غابرييل بوتا

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