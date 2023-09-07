سر السفير ماريو: دور تشارلز مارتينيت الجديد

في تحول مفاجئ للأحداث، توقف الممثل الصوتي الأسطوري تشارلز مارتينت عن لعب دور ماريو في ألعاب نينتندو المستقبلية. وبدلاً من ذلك، سيتولى دور "سفير ماريو". ترك هذا الإعلان المشجعين في حيرة من أمرهم وفضولهم بشأن ما يستلزمه هذا المنصب الجديد ولماذا لم يعد مارتينيت يعبر عن السباك الإيطالي الأمريكي المحبوب.

للإجابة على هذه الأسئلة، أصدرت نينتندو ومارتينيت مقطع فيديو لطيفًا يناقشان فيه ماضيهما معًا وصداقتهما. وبينما يتضمن الفيديو حكايات وذكريات شخصية، فإنه يحاول أيضًا تسليط الضوء على دور "سفير ماريو". ومع ذلك، فإن التفسير لا يزال غامضا.

في الفيديو، يشيد مخرج اللعبة شيجيرو مياموتو بمارتينيت لتفانيه في نشر الفرح ورسم البسمة على وجوه الناس من خلال تصويره لشخصية ماريو. صرح مياموتو أن مارتينيت سيستمر في السفر حول العالم، ومقابلة المعجبين، وأداء الأصوات المألوفة في الأحداث، والتوقيع على التوقيعات، والتفاعل مع المجتمع. ومع ذلك، فشل الفيديو في الكشف عن من سيصوت لماريو في الألعاب المستقبلية أو لماذا لم يعد مارتينيت في هذا الدور بعد ما يقرب من 30 عامًا.

على الرغم من أن تفاصيل دور مارتينيت الجديد باعتباره "سفير ماريو" لا تزال غير واضحة، فمن الواضح أن نينتندو تقدر تصويره المميز للشخصية. تريد الشركة الحفاظ على السحر الذي يجلبه مارتينت لهذا الدور، حتى لو لم يتم تمثيله في ألعاب ماريو المستقبلية.

بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر إصدار Super Mario Bros. Wonder في 20 أكتوبر، فإنهم يتساءلون عمن سيصوت الآن لماريو وما يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل السلسلة. سيكون شهر أكتوبر شهرًا للحنين وإعادة الابتكار لمحبي ماريو، حيث تأخذ اللعبة اتجاهًا جديدًا للعب مع ممثل صوتي جديد يقود الطريق.

مصادر:

– "حتى تشارلز مارتينيت لا يعرف ما هو "سفير ماريو"" – OffEnglish

- ""ممثل صوت ماريو منذ فترة طويلة تشارلز مارتينيت يتراجع عن الدور" - المصدر غير متوفر