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توفر تحديثات Android في سبتمبر 2023 دعمًا محسّنًا لـ FIDO2 لأرقام التعريف الشخصية

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
توفر تحديثات Android في سبتمبر 2023 دعمًا محسّنًا لـ FIDO2 لأرقام التعريف الشخصية

تطرح Google تحديثات النظام لنظام التشغيل Android في سبتمبر 2023، والتي تتضمن تحسينات متنوعة وميزات جديدة. يتم تسليم هذه التحديثات من خلال متجر Play وتغطي مكونات نظام التشغيل الأساسية بالإضافة إلى تطبيقات مثل Play Services وPlay Store.

أحد التحديثات الملحوظة لهذا الشهر هو الدعم المحسن لمعيار الأمان FIDO2 على Android. اكتسب FIDO2، الذي يُستخدم بشكل شائع للمصادقة الثنائية، شعبية في صناعة التكنولوجيا مع تقديم طرق تسجيل الدخول بدون كلمة مرور. لتعزيز الأمان، سيدعم Android الآن إضافة رمز PIN لحماية مفاتيح المرور. تفاصيل هذا الدعم غير معروفة حتى الآن، ولكنه قد يتضمن إدخال رمز PIN لمفتاح أمان FIDO2 المتصل أو إضافة رمز PIN لهواتف Android التي تعمل كمفاتيح FIDO2 نفسها. سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عند إصدار خدمات Google Play الإصدار 23.35.

بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى Google Wallet تحسينات طفيفة، مثل إعدادات تفضيلات البريد الإلكتروني الجديدة وتجربة أفضل لإدارة البطاقة للمستخدمين في اليابان. سيقدم متجر Play صفحة إعدادات جديدة تعمل على تبسيط خيارات الاستطلاع للمستخدمين.

بشكل عام، توضح هذه التحديثات التزام Google المستمر بتعزيز تجربة Android وتزويد المستخدمين بميزات أمان محسنة.

مصادر:
– تحديثات متجر جوجل بلاي
– تعريف معيار الأمان FIDO2

By فيكي ستافروبولو

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