يوغا للمبتدئين لكبار السن في مركز هاريسون بارك لكبار السن

انضم إلينا في Harrison Park Seniors Center كل صباح أربعاء للاستمتاع بجلسة تمارين ممتعة ولطيفة تسمى Beginners Yoga. تم تصميم هذا الفصل خصيصًا لكبار السن ويلبي احتياجاتهم وقدراتهم الفريدة. سواء كنت مبتدئًا أو لديك بعض الخبرة في اليوغا، فنحن نرحب بك للانضمام إلينا.

الجو في Harrison Park Seniors Center دائمًا ودود وترحاب. إنها فرصة رائعة للقاء أفراد ذوي تفكير مماثل ومهتمين بالبقاء نشطين والاستمتاع. الدورة مفتوحة لأي شخص يبلغ من العمر 55 عامًا فما فوق، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

للمشاركة، هناك تكلفة قدرها 2 دولار يتم جمعها في يوم الفصل. تساعد هذه الرسوم في تغطية نفقات تشغيل البرنامج وتضمن بقاءه في متناول الجميع. يبدأ الفصل من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 ظهرًا، مما يتيح وقتًا كافيًا للمشاركين للمشاركة في مختلف التمارين وتقنيات الاسترخاء.

إذا كنت تبحث عن طريقة لرد الجميل لمجتمعك، فإن فرص التطوع متاحة في مركز هاريسون بارك لكبار السن. إنهم يبحثون دائمًا عن الأفراد المتفانين الذين يمكنهم المساعدة في الأنشطة والبرامج المختلفة. إذا كنت مهتما، يرجى الاتصال بالرقم 289/259-2862 لمزيد من المعلومات.

توفر يوغا المبتدئين لكبار السن في مركز هاريسون بارك لكبار السن منهجًا شاملاً للعافية لكبار السن. إنها فرصة لتحسين القوة والمرونة والتوازن مع تعزيز الصحة العقلية والعاطفية. تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على نمط حياة صحي، ويوفر هذا الفصل بيئة آمنة وداعمة لكبار السن لممارسة النشاط البدني.

المصادر: مركز هاريسون بارك لكبار السن

التعاريف:

– يوغا المبتدئين: ممارسة يوغا مصممة خصيصًا للأفراد الجدد في عالم اليوغا وقد يحتاجون إلى تعديلات.

– كبار السن: الأفراد الذين يبلغ عمرهم 55 عاماً فما فوق.

– العمل التطوعي: تقديم الوقت والخدمات للمساعدة في الأنشطة أو البرامج المختلفة دون مقابل مالي.