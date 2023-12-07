العنوان: ناسا تدعو الجمهور إلى إرسال أسمائهم إلى قمر المشتري أوروبا

ملخص: تتيح وكالة ناسا للناس في جميع أنحاء العالم الفرصة لإرسال أسمائهم في مهمة إلى قمر المشتري أوروبا. تتيح مهمة "أوروبا كليبر"، المعروفة باسم حملة "رسالة في زجاجة"، للأفراد أن يكونوا حاضرين بشكل رمزي على متن مركبة فضائية تسافر مليارات الكيلومترات إلى واحدة من أكثر الوجهات إثارة للاهتمام في النظام الشمسي. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الأسماء، تم بالفعل تقديم ما يقرب من 2 مليون اسم. سيتم حفر هذه الأسماء على شريحة سيليكون دقيقة باستخدام تقنية دقيقة وسترافقها قصيدة للشاعرة الأمريكية آدا ليمون، لتخلق رسالة رمزية في زجاجة مرسلة إلى الفضاء.

العنوان: كشف أسرار أوروبا: تلسكوب ويب يكتشف ثاني أكسيد الكربون على قمر المشتري

ملخص: يمثل اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي علامة فارقة في فهمنا لبيئة القمر وقدرته على دعم الحياة. يشير وجود ثاني أكسيد الكربون، الناشئ من المحيط تحت سطح أوروبا، إلى وجود تنوع كيميائي يمكن أن يفضي إلى الحياة. هذه النتيجة، التي تم الحصول عليها من خلال تحليل الأطياف عالي الدقة، تعزز معرفتنا بأوروبا وتمهد الطريق للاستكشافات المستقبلية. على الرغم من عدم اكتشاف أي دليل على وجود أعمدة بخار الماء خلال عمليات الرصد، إلا أن العلماء ما زالوا منفتحين على إمكانية التباين في هذه الظواهر. إن اكتشاف تلسكوب ويب لثاني أكسيد الكربون في أوروبا يفتح إمكانيات جديدة لفهم هذا القمر الغامض وصلاحيته المحتملة للسكن.