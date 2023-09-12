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يتحول الجيل الثاني من AirPods Pro من Apple إلى USB-C لعلبة الشحن

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
يتحول الجيل الثاني من AirPods Pro من Apple إلى USB-C لعلبة الشحن

أعلنت شركة Apple خلال حدث iPhone 15 أن الجيل الثاني من AirPods Pro سيأتي الآن مع علبة شحن USB-C. يعد هذا تغييرًا كبيرًا لأنه يعني أن AirPods Pro سيستخدم الآن نفس الشاحن مثل iPad وMacBook، مما يسمح للمستخدمين باستخدام أي كابل USB-C متوفر لديهم. الحجم الصغير وسعة البطارية لـ AirPods Pro يجعلها متوافقة مع مجموعة من كابلات USB-C، مما يضمن الراحة للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر AirPods Pro الجديدة في دعم الشحن اللاسلكي، مما يوفر للمستخدمين المرونة لشحن سماعات الأذن الخاصة بهم دون الحاجة إلى الكابلات. وعلى صعيد الحماية، فقد حدث تحسن طفيف في مقاومة الغبار والماء لسماعات AirPods Pro. وهي تتميز الآن بتصنيف IP54، الذي يوفر بعض الحماية ضد جزيئات الغبار ورذاذ الماء. ومع ذلك، يجب على المستخدمين تجنب غمر AirPods Pro في الماء.

على الرغم من عدم وجود أخبار حتى الآن عن الموعد الذي ستتبعه الإصدارات الأخرى من AirPods، فمن المتوقع أن يتم اعتماد هذا التحول إلى USB-C في الطرز المستقبلية. سيبقى سعر AirPods Pro الجديد عند 249 دولارًا في الولايات المتحدة و30 دولة أخرى، وستكون متاحة للشراء بدءًا من 22 سبتمبر.

وبشكل عام، يوفر هذا الانتقال إلى شحن USB-C للجيل الثاني من AirPods Pro توافقًا وراحة أكبر للمستخدمين، فضلاً عن حماية محسنة ضد الغبار والماء. تواصل Apple تحسين منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.

المصادر: حدث Apple – إطلاق iPhone 15

By فيكي ستافروبولو

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