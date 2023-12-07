يتعاون العلماء لاستكشاف التكنولوجيا الثورية في مجال البيولوجيا الاصطناعية

ملخص: تعاونت جامعة واشنطن ومعهد تشان زوكربيرج ومعهد ألين لتمويل منظمة سياتل للتكنولوجيا الحيوية، مركز سياتل للبيولوجيا الاصطناعية، بمبلغ 75 مليون دولار. تهدف المنظمة إلى إجراء أبحاث حول "آلات كتابة الحمض النووي"، وهي خلايا قادرة على المراقبة الذاتية والتي يمكن أن تُحدث ثورة في فهمنا لعلم الأحياء. ويسعى المشروع، بقيادة جاي شندور من جامعة ويسكونسن، إلى إنشاء نموذج جديد للتعاون بين الأوساط الأكاديمية والتنمية التجارية. ومن خلال الاستفادة من الحمض النووي كوسيلة لتخزين المعلومات، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لأنشطة النظم البيولوجية مع مرور الوقت. ورغم أن العمل لا يزال قيد التقدم، إلا أن التكنولوجيا تظهر إمكانات واعدة لتحويل مجال علم الأحياء. علاوة على ذلك، يوفر المشروع فرصة ممتازة للتعاون متعدد التخصصات عبر مؤسسات متعددة. تشمل الأهداف طويلة المدى لمركز سياتل إنشاء أنظمة بيولوجية فعالة تتمتع بقدرات التسجيل الذاتي واستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي لفك تشفير البيانات المسجلة بواسطة هذه الأنظمة. تؤكد المبادرة على الانفتاح وتخطط لمشاركة نتائجها مع المجتمع العلمي العالمي لتعزيز الجهود البحثية.

مبادرة البحوث الرائدة تستكشف المفاهيم الثورية في البيولوجيا الاصطناعية

يشرع العلماء في جامعة واشنطن، بالتعاون مع معهد تشان زوكربيرج ومعهد ألين، في مشروع بحثي استثنائي بقيمة 75 مليون دولار للتحقيق في إمكانات "آلات كاتبة الحمض النووي" - خلايا المراقبة الذاتية التي يمكن أن تغير فهمنا للحمض النووي. مادة الاحياء. تهدف المبادرة المشتركة، المعروفة باسم مركز سياتل للبيولوجيا الاصطناعية، إلى دمج خبرات هذه الكيانات البحثية الشهيرة وإنشاء نموذج فريد للتعاون في هذا المجال.

وعلى الرغم من عدم وجود خارطة طريق صارمة وأي ضمان للنجاح، تسعى المبادرة إلى إطلاق العنان لإمكانات الحمض النووي كوسيلة تخزين لتسجيل المعلومات الديناميكية حول التجارب الخلوية مع مرور الوقت. يمكن لهذا النهج الثوري أن يحدث ثورة في كيفية دراسة وفهم النظم البيولوجية.

ويشبه جاي شندور، القائد العلمي للمشروع، هذه التكنولوجيا بـ "ساعة ذكية للخلايا". وبدلاً من تصور ساعة يد تقليدية، ينبغي للمرء بدلاً من ذلك أن يتخيل خلية تسجل تجاربها. ومن خلال الاستفادة من الحمض النووي ككيان رقمي قادر على تخزين المعلومات، يمكن للعلماء في نهاية المطاف الحصول على رؤى لا مثيل لها في العمليات البيولوجية.

تتضمن المراحل الأولية للمشروع تطوير نظام مراقبة للخلايا الفردية. وعلى الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن النظام يُظهر وعدًا بتسجيل سلالات دقيقة لكل خلية. علاوة على ذلك، يمكن للتقدم التكنولوجي أن يسمح بخدمات مثل "الخلايا المسجلة والفئران المسجلة" - وهي أنظمة حية تتمتع بقدرات التسجيل الذاتي. وتطرح هذه التطورات تحديات خاصة بها، مثل فك رموز البيانات المسجلة وتطبيق الذكاء الاصطناعي لفهمها.

وفي حين أن هذا المجال لا يزال محدودًا بالبيانات، فإن التعاون بين مركز سياتل وخبراء الذكاء الاصطناعي والباحثين في علم الأحياء يمثل فرصة لمواجهة هذا التحدي. ومن خلال مشاركة النتائج التي توصلوا إليها على نطاق واسع، تهدف المبادرة إلى تعزيز التقدم عبر المختبرات في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن هناك حاجة إلى خطوات كبيرة قبل الإعلان عن أي اختراقات كبيرة، فإن مركز سياتل للبيولوجيا الاصطناعية يضمن أن تظل الجهود البحثية مفتوحة وتعاونية، مع التركيز على القيمة المحتملة التي يمكن أن تنشأ من هذا الاستكشاف المتطور.