تزدهر أختام القطب الشمالي بممرات أنفية معقدة

تمتلك فقمات القطب الشمالي تكيفًا ملحوظًا مع بيئتها المتجمدة مما يساعدها على البقاء دافئًا والاحتفاظ بالرطوبة: الممرات الأنفية المعقدة. وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Biophysical Journal، فإن البنية الملتوية لهذه الممرات الأنفية تسمح لأختام القطب الشمالي بالاحتفاظ بالحرارة والرطوبة بكفاءة أثناء التنفس والخروج.

لاحظ باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن فقمة القطب الشمالي تفقد حرارة أقل من خلال التبادل الحراري للأنف مقارنة بأنواع الفقمة في البيئات الأكثر اعتدالًا. تعتبر هذه الميزة التطورية حاسمة في القطب الشمالي، حيث يُترجم فقدان الحرارة إلى تبديد الطاقة التي يجب تجديدها عن طريق الغذاء.

بالإضافة إلى احتباس الحرارة، وجدت الدراسة أن الفقمات في القطب الشمالي تحتفظ بنسبة مذهلة تبلغ 94% من الماء عندما تتنفس شهيقًا وزفيرًا. وهذا يعني أن معظم الماء المضاف إلى الهواء أثناء الاستنشاق يتم استرجاعه أثناء الزفير، مما يضمن بقاء الأختام رطبة حتى في الظروف الباردة والجافة.

تلعب العظام المعقدة التي تسمى "maxilloturbinate" الموجودة داخل التجاويف الأنفية لأختام القطب الشمالي دورًا حيويًا في تقليل فقدان الحرارة والرطوبة. هذه الرفوف العظمية مغطاة بطبقة عالية الأوعية الدموية من الأنسجة المخاطية التي تعمل على تدفئة وترطيب الهواء المستنشق، مما يقلل من كمية الحرارة والرطوبة المفقودة أثناء الزفير.

قارن الباحثون التجاويف الأنفية لأختام القطب الشمالي والأنواع شبه الاستوائية، وهي فقمة الراهب المتوسطية. وباستخدام التصوير المقطعي بالكمبيوتر، أنشأوا نماذج ثلاثية الأبعاد لتجويفاتهم الأنفية وقاموا بتحليل قدرتها على تدفئة وترطيب الهواء أثناء الاستنشاق، وكذلك تقليل فقدان الحرارة والرطوبة أثناء الزفير.

وكشفت الدراسة أن بنية تجويف الأنف المعقدة والكثيفة لدى الفقمات القطبية الشمالية تعزز كفاءتها في الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة مقارنة بالأختام شبه الاستوائية. تم تحديد المحيط المتزايد للتوربينات القصوى لختم القطب الشمالي كعامل رئيسي في الحد من تبديد الطاقة عند درجات الحرارة المحيطة المنخفضة.

تفتح هذه الدراسة إمكانيات البحث المستقبلي حول الهياكل الأنفية للأنواع الأخرى والمزايا التطورية المحتملة التي توفرها في بيئات مختلفة. يمكن أن تساعد النتائج أيضًا في تطوير مبادلات حرارية وأنظمة تهوية أكثر كفاءة في التطبيقات الهندسية، مثل مكيفات الهواء.

في الختام، طورت فقمات القطب الشمالي تكيفًا فريدًا على شكل ممرات أنفية معقدة تسمح لها بالنمو في البيئات شديدة البرودة والجافة. يسلط هذا البحث الضوء على الاستراتيجيات الرائعة التي تستخدمها الحيوانات للتعامل مع بيئاتها ويقدم رؤى للتقدم التكنولوجي المستقبلي.