ربما استخدم المسافرون القدماء الطريق السريع المتجمد للوصول إلى العالم الجديد في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن المسافرين القدماء ربما وصلوا إلى العالم الجديد عبر طريق سريع متجمد، وربما قبل أكثر من 10,000 عام عما كان يُعتقد سابقًا. وقام فريق من الباحثين من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات، وجامعة ولاية أوريغون بتحليل الرواسب والحياة البحرية المتحجرة، ووجدوا أدلة على أن الجليد البحري لعب دورا حاسما في تسهيل السفر خلال الأوقات الغادرة عندما كان مرور القوارب مستحيلا.

لعقود من الزمن، اعتبر علماء الآثار أن شعب كلوفيس هو أول الرواد الذين وصلوا إلى قارة أمريكا الشمالية. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الحديثة وتآكل فرضية كلوفيس الأول قد دفعت الجدول الزمني لوصول الإنسان إلى ما يصل إلى 25,000 سنة مضت. ويظل السؤال المطروح هو كيف قام هؤلاء المسافرون القدماء بهذه الرحلة الصعبة في المقام الأول، مع الأخذ في الاعتبار الظروف القاسية للثلوج والأنهار الجليدية.

يقترح الباحثون "فرضية طريق عشب البحر السريع"، والتي تشير إلى أن هؤلاء المهاجرين الأوائل استخدموا النظم البيئية الساحلية واستفادوا من التكنولوجيا البحرية للسفر على طول حافة المياه. تشير دراسة أجريت عام 2020 إلى أن الفرص السانحة للهجرة قد تأثرت بذوبان الأنهار الجليدية، مما قد يؤثر على التيارات المحيطية.

ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا أدلة على أن الجليد البحري الشتوي كان موجودًا منذ حوالي 15,000 عام، والذي كان من الممكن أن يكون بمثابة طريق للمشي أو للتزلج للمهاجرين. وحددوا فترات زمنية محددة، منذ ما يقرب من 24,500 إلى 22,000 سنة مضت ومن 16,400 إلى 14,800 سنة مضت، باعتبارها الفترات الأكثر احتمالا للهجرة المبكرة على طول ساحل ألاسكا. لا تستبعد هذه النتائج إمكانية السفر بحرًا، لكنها تشير إلى أن الطريق السريع المتجمد ربما وفر مسارًا واضحًا للهجرة خلال فترات معينة.

وفي حين أن هذا البحث لا يقدم دليلا قاطعا على الهجرة البشرية المبكرة إلى العالم الجديد، فإنه يقدم حجة مقنعة لوجود طريق سريع متجمد كان من الممكن أن يسهل حركة المسافرين القدماء. ومع استمرار ظهور المزيد من الاكتشافات، من المؤكد أن فهمنا للسكن السكاني في الأمريكتين سيتطور، مما يسلط الضوء على الرحلات الرائعة التي قام بها أسلافنا.