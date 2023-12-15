الكشف عن آلية التبديل الكمي في مجمع حصاد الضوء II (LHCII).

سلط بحث جديد الضوء على آلية التبديل الكمي في مجمع حصاد الضوء II (LHCII)، وهو عنصر حاسم في عملية التمثيل الضوئي في النباتات. يؤكد هذا الاكتشاف المذهل، الذي تم تحقيقه من خلال الفحص المجهري الإلكتروني البارد المتقدم (cryo-EM) والحسابات النظرية، على الدور الديناميكي لـ LHCII في تنظيم نقل الطاقة.

تعتمد عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تقوم النباتات من خلالها بتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية باستخدام ضوء الشمس، على الأداء الفعال لـ LHCII. يشتمل هذا المجمع على جزيئات صبغية مرتبطة بالبروتينات ويؤدي وظيفتين أساسيتين: تبديد الطاقة الزائدة كحرارة تحت ضوء مكثف من خلال التبريد غير الكيميائي الضوئي ونقل الضوء بكفاءة إلى مركز التفاعل تحت الإضاءة المنخفضة.

وقد أظهرت دراسات الهندسة الحيوية الحديثة أن تسريع التبديل بين هذه الوظائف يمكن أن يعزز بشكل كبير كفاءة التمثيل الضوئي، مما يؤدي إلى زيادات كبيرة في إنتاج المحاصيل مثل فول الصويا. ومع ذلك، فإن التغييرات الهيكلية الدقيقة على المستوى الذري والتي تؤدي إلى هذا التنظيم في LHCII ظلت غير معروفة.

ولمعالجة هذه المشكلة، استخدم باحثون من معهد الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بالتعاون مع المجموعة التي يقودها البروفيسور جاو جيالي من مختبر خليج شنتشن، نهجًا جديدًا. قاموا بدمج دراسات التجميد الإلكتروني للهياكل الديناميكية لـ LHCII عند الاستبانة الذرية مع حسابات نظرية الكثافة الوظيفية متعددة الحالات (MSDFT) لنقل الطاقة بين جزيئات الصباغ.

من خلال تحليل سلسلة من هياكل EM البرد، لاحظ الباحثون أن التحمض تسبب في تغيير توافقي في LHCII. أدى هذا التغيير إلى تغيير المسافة بين الصبغات، وتحديدًا بين Lutein1 (Lut1) وChlorophyll612 (Chl612)، مما أدى إلى إخماد التألق. كشفت الدراسة أن التغير التكويني لـ LHCII، جنبًا إلى جنب مع الضغط الجانبي على المجمع، يلعب دورًا حاسمًا في التبريد غير الكيميائي الضوئي (NPQ).

استخدم الباحثون حسابات MSDFT، جنبًا إلى جنب مع تجارب التألق العابر، لتحديد آلية التبديل الكمي لـ LHCII. لقد قرروا أن المسافة بين Lut1 وChl612 هي العامل الرئيسي في تنظيم قناة نقل الطاقة. يسمح التغيير الطفيف في هذه المسافة الحرجة بالتبديل العكسي بين حصاد الضوء وتبديد الطاقة الزائدة. تتيح هذه الآلية التكيف السريع مع التغيرات في شدة الضوء، مما يضمن كفاءة عملية التمثيل الضوئي والحماية الضوئية.

تؤكد هذه النتائج التنبؤات النظرية السابقة ومحاكاة الديناميكيات الجزيئية حول كون LHCII عبارة عن آلة جزيئية منظمة بشكل خيفي. يساهم البحث في فهم أعمق للعمليات الأساسية الكامنة وراء عملية التمثيل الضوئي وقد يمهد الطريق للتقدم المستقبلي في تعزيز إنتاجية المحاصيل وتحسين التقاط الطاقة في أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعية.

تم دعم هذه الدراسة من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم، والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، ولجنة الابتكار العلمي والتكنولوجي لبلدية شنتشن.