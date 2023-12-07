علماء يكتشفون فقاعة ماء غامضة في المحيط الأطلسي

في اكتشاف رائد، عثر العلماء على فقاعة ماء ضخمة مخبأة في أعماق المحيط الأطلسي. وتمتد هذه الكتلة المائية، المعروفة باسم المياه الاستوائية الأطلسية، من طرف البرازيل إلى خليج غينيا. وحتى الآن، لم يلاحظ الخبراء سوى اختلاط كتل مائية مماثلة على طول خط الاستواء في المحيطين الهادئ والهندي.

مياه المحيطات ليست موحدة في كل مكان، حيث تخلق التيارات والدوامات ودرجات الحرارة والملوحة خليطًا من الطبقات والكتل المترابطة. تتشكل المياه الاستوائية في المحيط الأطلسي عن طريق خلط مسطحات مائية منفصلة على طول خط الاستواء، وهي عملية تسهلها تيارات المحيط. ولتمييز هذه الكتل المائية عن المياه المحيطة بها، يقوم علماء المحيطات بتحليل العلاقة بين درجة الحرارة والملوحة، التي تحدد كثافة مياه البحر.

يعد اكتشاف المياه الاستوائية الأطلسية أمرا مهما، لأنه يكمل صورة الكتل المائية الأساسية في محيطات العالم. لسنوات عديدة، كان العلماء في حيرة من أمرهم بسبب عدم وجود مثل هذه الكتلة المائية في المحيط الأطلسي. ومع ذلك، فإن البيانات التي جمعها برنامج Argo ساعدت الباحثين في الكشف عن منحنى درجة الحرارة والملوحة غير الملحوظ الموازي لمياه شمال المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الأطلسي الوسطى، مما يكشف عن المياه الاستوائية الأطلسية بعيدة المنال.

إن هذا الفهم المكتشف حديثًا لاختلاط المحيطات له آثار بعيدة المدى. فهو يساهم في معرفتنا لكيفية نقل المحيطات للحرارة والأكسجين والمواد المغذية حول العالم. ومن خلال كشف أسرار الكتل المائية وأنماط دورانها، يمكن للعلماء أن يفهموا بشكل أفضل الديناميكيات المعقدة لمحيطاتنا وتأثيرها على أنظمة المناخ العالمية.

يمثل هذا الاكتشاف خطوة أخرى إلى الأمام في علم المحيطات، ويسلط الضوء على أهمية البحث المستمر والتقدم التكنولوجي الذي يمكّن العلماء من التعمق في أسرار محيطات العالم. وبينما نواصل استكشاف وفهم هذه المسطحات المائية الشاسعة والمترابطة، نكشف عن جوانب من كوكبنا كانت محاطة بالسرية في السابق.