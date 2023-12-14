يجري تطوير SuperGrape جديد لمكافحة البياض الدقيقي في العنب

يقطع العلماء في جامعة مينيسوتا خطوات كبيرة في تطوير نوع جديد من العنب يمكن أن يحدث ثورة في صناعة النبيذ من خلال مكافحة البياض الدقيقي. يعد البياض الدقيقي مشكلة شائعة لمزارعي العنب، خاصة في المناطق الرطبة ذات درجات الحرارة المنخفضة، وغالبًا ما يتطلب رشًا مفرطًا للمبيدات الحشرية للسيطرة عليه.

في إطار المشروع المسمى VitisGen، يقوم الباحثون الآن بتكرارهم الثالث لتربية "SuperGrape" الذي سيكون مقاومًا للبياض الدقيقي، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المبيدات الحشرية. الهدف هو أخذ أصناف العنب الموجودة مثل شاردونيه وتربيتها لتكون مقاومة للبياض الدقيقي دون تغيير خصائصها الأساسية.

تنبع مشكلة البياض الدقيقي من فطر موطنه أمريكا الشمالية، وبينما طورت بعض أنواع العنب المحلية مقاومة، فإن كرمة النبيذ شائعة الاستخدام لم تتطور. وقد أثر هذا على أنواع النبيذ الشهيرة مثل شاردونيه، وريسلينج، وكابيرنيت ساوفيجنون، وسوفيجنون بلانك.

لتطوير SuperGrape، يستخدم العلماء تقنية تحرير الجينات لاستخراج الجينات المسؤولة عن مقاومة العفن الفطري وإدخالها في كروم العنب الأخرى لاختبارها ضد البياض الدقيقي. تسمح البيانات المجمعة بتحديد الخصائص المفضلة التي قد تؤدي إلى إنتاج عنب فائق المقاومة.

وبعيدًا عن البياض الدقيقي، يتصور الباحثون مستقبلًا حيث يمكن لأشجار العنب أن تكون محصنة ضد أمراض أخرى أيضًا. ومن خلال فهم بيولوجيا هذه الجينات ووظائفها، قد يتمكن المربون من تطوير شجرة عنب مقاومة للأمراض المختلفة.

لا يوضح هذا البحث الالتزام بالاستدامة في صناعة النبيذ فحسب، بل له أيضًا آثار على المحاصيل الأخرى المعرضة للإصابة بالبياض الدقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا أيضًا على اكتشاف عدوى العنب قبل ظهور الأعراض باستخدام أدوات التصوير المحمولة جواً، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الجهود المبذولة لحماية محصول العنب.

في الختام، فإن تطوير نوع SuperGrape المقاوم للبياض الدقيقي يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمزارعي العنب، مما يقلل الحاجة إلى مبيدات حشرية قد تكون ضارة ويضمن جودة النبيذ المفضل.