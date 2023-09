يوفر بنك الطاقة Anker's 622 MagGo الشحن اللاسلكي بسعر رائع

هل تبحث عن بنك طاقة للشحن اللاسلكي لجهاز iPhone الخاص بك؟ بطارية Anker's 622 MagGo المغناطيسية معروضة للبيع حاليًا مقابل 39.99 دولارًا فقط، أي 30 دولارًا من سعرها الأصلي. يتمتع بنك الطاقة المحمول هذا بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة ويمكنه تشغيل جهاز iPhone متوافق لاسلكيًا بقدرة 7.5 واط. على الرغم من أنها قد لا تكون بنفس سرعة حزمة بطارية MagSafe الرسمية من Apple، إلا أنها توفر خيارًا أقل تكلفة بكثير. يتميز MagGo أيضًا بمسند قابل للطي يمكنه حمل حتى جهاز iPhone كبير الحجم، ويمكن أن يتضاعف كلوحة شحن لاسلكية عند دعمه. يقدم Anker أيضًا إصدارًا أساسيًا أكثر، وهو 621 MagGo، مقابل 29.99 دولارًا، والذي لا يتضمن المسند.

بالإضافة إلى بنك الطاقة، هناك عروض أخرى متاحة. مجموعة بناء Lego Super Mario Question Mark Block معروضة للبيع مقابل 159.99 دولارًا، أي 40 دولارًا من سعرها الأصلي. تتضمن هذه المجموعة أربعة ديوراما صغيرة قابلة للتوسيع تمثل مستويات مميزة من لعبة الفيديو سوبر ماريو 64. المجموعة متوافقة أيضًا مع شخصيات ماريو الإلكترونية من ليغو، مما يسمح باللعب التفاعلي.

يُعرض جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة من Apple المزود بمعالج M1 Max اعتبارًا من عام 2021 للبيع في B&H Photo مقابل 2,799 دولارًا، أي توفير قدره 1,500 دولار. تم تجهيز هذا الكمبيوتر المحمول بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 جيجابايت، ومحرك أقراص SSD سعة 2 تيرابايت، ويحتوي على شاشة بدقة 3456 × 2234. إنها آلة قوية لسير العمل الإبداعي وتتميز بشحن MagSafe ومنفذ HDMI وفتحة بطاقة SD.

تشمل الصفقات الأخرى غلاف إصدار جامعي The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - الدليل الرسمي الكامل مقابل 25.64 دولارًا أمريكيًا، ومشبك PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip لوحدات تحكم Xbox مقابل 7.99 دولارًا أمريكيًا، وحافظة Apple iPhone 14 Plus الجلدية باللون الأخضر الغابة مقابل 10.53 دولارًا أمريكيًا. وماوس الألعاب السلكي Logitech G502 X باللون الأبيض مقابل 49.99 دولارًا أمريكيًا، وحزمة Insta360 Go 3 "كاميرا الحركة" مقابل 369.99 دولارًا أمريكيًا.

المصادر: الحافة