أسعار منخفضة على الإطلاق لجهاز M15 MacBook Air الجديد مقاس 2 بوصة من Apple والمزيد

إذا كنت في السوق لشراء جهاز MacBook أو iPad Pro جديد، فهناك بعض العروض الرائعة المتاحة الآن. جهاز M15 MacBook Air الجديد مقاس 2 بوصة من Apple معروض للبيع حاليًا بسعر منخفض على الإطلاق يبلغ 1,299 دولارًا، وهو ما يقل بمقدار 200 دولار عن السعر المعتاد. يأتي هذا الطراز بسعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت ويتميز بشاشة Liquid Retina مقاس 15.3 بوصة وأداء Apple Silicon وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة. وينطبق التوفير أيضًا على طراز 256 جيجابايت، والذي يتوفر الآن بسعر 1,099 دولارًا.

بالنسبة لمستخدمي iPad Pro، يتم خصم سعر Magic Keyboard مقاس 11 بوصة من Apple حاليًا إلى 209.99 دولارًا، بعد أن كان 299 دولارًا. تتوافق لوحة المفاتيح هذه مع جميع أجهزة iPad الأحدث من Apple، بما في ذلك سلسلة M2 وM1، بالإضافة إلى أحدث أجهزة iPad Air. فهو يوفر تجربة كتابة محسنة باستخدام المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية ولوحة التتبع المدمجة. تتصل لوحة المفاتيح بجهاز iPad باستخدام الموصل الذكي من Apple، مما يلغي الحاجة إلى الشحن والاتصال عبر Bluetooth.

إذا كنت تبحث عن شاحن محمول، فقد أصدرت UGREEN بنك طاقة MagSafe جديد بسعة 10,000 مللي أمبير في الساعة. يتميز بنك الطاقة هذا بملف MagSafe ويمكنه توفير سرعات شحن تبلغ 7.5 واط لأجهزة iPhone وسرعات 15 واط لأجهزة Android. كما يحتوي على منفذين إضافيين لشحن الأجهزة الأخرى. بنك الطاقة معروض للبيع حاليًا مقابل 48.99 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان 70 دولارًا أمريكيًا.

توفر هذه العروض خصومات كبيرة على أحدث أجهزة Apple وملحقاتها، مما يجعلها الوقت المثالي لترقية التكنولوجيا الخاصة بك. لا تفوت هذه الخصومات!

مصادر:

– مقال المصدر: 9to5Toys (الرابط غير متوفر)

- تعريفات:

– MacBook Air: خط Apple من أجهزة الكمبيوتر المحمولة خفيفة الوزن والمحمولة

- Magic Keyboard: ملحق لوحة المفاتيح من Apple لجهاز iPad Pro

- MagSafe: نظام الشحن المغناطيسي من أبل

– شاشة Liquid Retina: تقنية العرض من Apple ذات الدقة العالية والألوان النابضة بالحياة

– Apple Silicon: معالجات Apple المصممة خصيصًا لأجهزة كمبيوتر Mac

- USB-C: نوع من الموصلات والكابلات يُستخدم عادةً للشحن ونقل البيانات

– الموصل الذكي: تقنية الاتصال الخاصة بشركة Apple للملحقات

- Thunderbolt: معيار اتصال البيانات والعرض عالي السرعة

- USB-A: نوع من الموصلات والكابلات يُستخدم عادةً للشحن ونقل البيانات