قم بترقية نظام الترفيه في سيارتك من خلال شاشة عرض لاسلكية للسيارة مقاس 9 بوصات

ملخص: إذا شعرت أن سيارتك قديمة وتقضي قدرًا كبيرًا من الوقت في التنقل، فإن الشاشة الكبيرة يمكن أن تمنح نظام الترفيه في سيارتك فرصة جديدة للحياة. تتوفر الآن شاشة عرض السيارة اللاسلكية مقاس 9 بوصات المتوافقة مع Apple CarPlay وAndroid Auto ونسخ الهاتف مقابل 104.99 دولارًا فقط (289 دولارًا أمريكيًا) لفترة محدودة. إنه يوفر ميزات مثل التحكم بشاشة اللمس، ودقة الوضوح العالي الكامل، والتوافق مع Siri وGoogle Assistant، وسهولة التثبيت، وتعديل السطوع التلقائي واليدوي، ومكبرات صوت مدمجة مع موازن محدد مسبقًا.

وفقًا لـ Zippia، يبلغ متوسط ​​المسافة التي يقطعها الأمريكيون في اتجاه واحد حوالي 27.6 دقيقة، وهو ما يعادل ساعة تقريبًا يقضيها الأمريكيون في السيارة يوميًا. إذا وجدت نفسك في هذا الموقف وكان نظام الترفيه في سيارتك في حاجة ماسة إلى الترقية، ففكر في الاستثمار في شاشة عرض لاسلكية للسيارة مقاس 9 بوصات.

تم تجهيز شاشة السيارة هذه بتوافق Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يتيح لك التنقل بسهولة وتغيير الموسيقى وحتى تلقي المكالمات باستخدام المساعد الصوتي المفضل لديك، سواء كان Siri أو Google Assistant. تتميز الشاشة بدقة مذهلة تبلغ 1024 × 600 بدقة Full HD، مما يضمن تجربة بصرية واضحة ونابضة بالحياة.

يعد تثبيت الشاشة أمرًا سهلاً بفضل دعامة ذاتية اللصق، والتي لا تتداخل مع الإعداد الحالي لديك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفكيكها وتخزينها بسهولة من أجل السلامة. توفر الشاشة أيضًا إمكانية ضبط السطوع تلقائيًا ويدويًا، مما يضمن الرؤية المثالية سواء كنت في بيئة مظلمة أو في رحلة في وقت متأخر من الليل.

لتعزيز تجربتك الصوتية، تأتي الشاشة مزودة بمكبرات صوت مدمجة قوية ومعادل صوت تم ضبطه مسبقًا. يتيح لك هذا الاستمتاع بأغانيك المفضلة بصوت عالي الجودة، مما يحول تنقلاتك اليومية إلى تجربة موسيقية غامرة.

لا تفوت هذا العرض لفترة محدودة لترقية نظام الترفيه في سيارتك. احصل على شاشة عرض لاسلكية مقاس 9 بوصات للسيارة متوافقة مع Apple CarPlay وAndroid Auto ونسخ الهاتف مقابل 104.99 دولارًا فقط (289 دولارًا أمريكيًا). الأسعار قابلة للتغيير، لذا استفد من هذه الصفقة طوال فترة صلاحيتها.

التعاريف:

– Apple CarPlay: يتيح لك Apple CarPlay دمج جهاز iPhone الخاص بك مع نظام المعلومات والترفيه في سيارتك، مما يتيح لك الوصول إلى تطبيقات وميزات معينة من خلال الشاشة.

- Android Auto: Android Auto عبارة عن منصة مشابهة لـ Apple CarPlay ولكنها مصممة لهواتف Android. وهو يوفر إمكانات تكامل مماثلة مع نظام المعلومات والترفيه في سيارتك.

– انعكاس الهاتف: يتيح لك انعكاس الهاتف عكس شاشة هاتفك على شاشة السيارة، مما يسمح لك بالوصول إلى تطبيقات هاتفك وميزاته مباشرة من الشاشة.

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