تطور التكنولوجيا السحابية في الصناعة المصرفية

تشهد الصناعة المصرفية تحولًا كبيرًا حيث تتحول تدريجيًا من البنية التحتية المحلية إلى اعتماد الخدمات السحابية. ويعود هذا التحول إلى الحاجة إلى تحسين الكفاءة والمرونة مع تلبية توقعات العملاء المتطورة والتحديات التنظيمية. في حلقة حديثة من SAP Industry Live، جلس بوب إيفانز مع المديرين التنفيذيين والعملاء والشركاء في SAP لاستكشاف كيفية احتضان الصناعة المصرفية للتكنولوجيا السحابية.

أحد الدوافع الرئيسية وراء اعتماد الخدمات السحابية في الصناعة المصرفية هو الرغبة في تحسين الكفاءة والمرونة. ومن خلال الابتعاد عن بناء وصيانة البنية التحتية المحلية، يمكن للبنوك الاستفادة من قابلية التوسع والمرونة التي تتمتع بها التكنولوجيا السحابية. وهذا يسمح لهم بالاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وطلبات العملاء.

ومع ذلك، فإن التحول إلى السحابة لا يخلو من التحديات. تعد حماية البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية الصارمة من أهم أولويات البنوك. يظل التنقل بين قوانين الخصوصية العالمية المتنوعة والمتطلبات التنظيمية أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة. ورغم أن الاتفاقيات الإقليمية تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، فلا يزال هناك عدد قليل من المواقف المشتركة بين البلدان.

ويلعب الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي أيضًا دورًا مهمًا في احتضان الصناعة المصرفية للتكنولوجيا السحابية. ويتم تطبيق هذه التقنيات على العمليات المصرفية لتحسين الكفاءة والتنبؤ باستهلاك العقود وتوفير إجراءات الشراء الموجهة. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن للبنوك تبسيط عملياتها وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا وكفاءة لعملائها.

وفي الختام، يتبنى القطاع المصرفي التكنولوجيا السحابية بحذر في سعيه لتحسين الكفاءة، وتلبية توقعات العملاء المتطورة، ومواجهة التحديات التنظيمية. يتيح اعتماد الخدمات السحابية للبنوك الفرصة لتحسين مرونتها واستجابتها في بيئة أعمال سريعة التغير. ومع ذلك، يجب على البنوك أيضًا التعامل مع تعقيدات أمن البيانات والامتثال التنظيمي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن للبنوك تعزيز عملياتها وتوفير تجارب فائقة الجودة للعملاء في العصر الرقمي.

مصادر:

- صناعة SAP لايف

– مجموعة بنك TD

– ساب المصرفية