SAP تستحوذ على LeanIX، مما يعزز عروض التحول الرقمي

من المقرر أن تستحوذ شركة SAP، عملاق برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) العالمي، على شركة LeanIX، وهي شركة برمجيات ألمانية وأحد شركائها. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض التحول الرقمي التي تقدمها SAP لمدراء تكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الربع الرابع من هذا العام، دون الكشف عن الشروط المالية.

تأسست LeanIX في عام 2012 ومقرها في بون بألمانيا، ويعمل لديها أكثر من 500 موظف وهي حاليًا مملوكة للقطاع الخاص من قبل مجموعة من المستثمرين. جمعت الشركة 80 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة في عام 2020. تقدم LeanIX برامج تساعد الشركات على تصور وإدارة بيئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. فهو يمكّن قادة التكنولوجيا من تحديد ومعالجة التطبيقات التي قد تصبح قديمة والتخطيط لبنيات جديدة ونشر البرامج.

سيتم دمج برنامج LeanIX مع Signavio، وهي شركة لإدارة عمليات الأعمال استحوذت عليها SAP في عام 2021. وتذكر SAP أن العديد من مديري تكنولوجيا المعلومات يعتمدون على عروض LeanIX كجزء من رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم مع حل RISE مع SAP. سيوفر هذا التكامل لعملاء SAP وضوحًا معززًا بشأن مشهد تكنولوجيا المعلومات الخاص بهم وسيمكنهم من إجراء تحولات أفضل في الأعمال.

سيظل LeanIX متاحًا كمنتج مستقل للعملاء غير التابعين لـ SAP. تعمل الشركة مع أكثر من 1,000 عميل من المؤسسات حول العالم، وقد أطلقت مؤخرًا مساعد الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمزيد من الخيارات الآلية.

أعرب أندريه كريست، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة LeanIX، عن أن تكامل رؤية LeanIX الشاملة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية سوف يؤدي إلى تسريع عملية التحديث وتقليل مخاطر التحول لعملائها. أشادت مينا موتافتشييفا، الشريكة في Dawn Capital، أحد مستثمري LeanIX، برؤية LeanIX وتنفيذها، وسلطت الضوء على تأثير مجموعة منتجاتها وشراكتها.

يعد هذا الاستحواذ جزءًا من جهود SAP للبقاء على اتصال بعملائها مع قيام المزيد من الشركات بتحويل أعباء العمل إلى السحابة. تواجه SAP منافسة من كبار موفري الخدمات السحابية العامة مثل Amazon Web Services وMicrosoft Azure وGoogle Cloud. واستجابة لذلك، تبنت SAP الذكاء الاصطناعي وقدمت منتجات آلية جديدة لعملائها.

المصادر: فوربس، رويترز