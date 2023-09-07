سامسونج تطلق تلفزيون QLED مقاس 98 بوصة بدقة 8K في الولايات المتحدة

تقدم سامسونج تلفزيون QLED 98K الفاخر مقاس 8 بوصة، Samsung QN990C، إلى الولايات المتحدة. تم الإعلان عن التلفزيون، الذي يجمع بين تقنية النقطة الكمومية وتقنية Mini-LED لتحسين السطوع وتشبع الألوان، في معرض CEDIA التجاري لتقنية AV المتطورة. يتميز بمجموعة مكبرات صوت بقدرة 120 واط لصوت Dolby Atmos ويدعم HDR10+ وHDR10 الأساسي.

بسعر 40,000 ألف دولار، فإن هاتف Samsung QN990C ليس رخيصًا. يتوفر التلفزيون حصريًا للشراء على موقع سامسونج الإلكتروني ويتطلب أداة تثبيت مخصصة، مما يجعله غير متوفر في متاجر الإلكترونيات مثل Best Buy.

في حين أن تلفزيون QLED مقاس 98 بوصة لا بد أن يجذب الانتباه بميزاته الرائعة، إلا أن السعر المرتفع يمثل رادعًا لمعظم المستهلكين. لا تزال تكلفة تلفزيون 98 بوصة باهظة الثمن، حيث يبلغ سعر تلفزيون 98Q80C 4K QLED المتوفر حاليًا من سامسونج 8,000 دولار. ومع ذلك، فإن الاتجاه السائد على مدى العقدين الماضيين يشير إلى أن أسعار أجهزة التلفاز قد انخفضت باستمرار. وبعد سنوات قليلة من الآن، من المرجح أن تكون نماذج مماثلة متاحة بجزء صغير من التكلفة.

على الرغم من دقتها المذهلة، تفتقر أجهزة تلفزيون 8K مثل QN990C إلى المحتوى الكافي للاستفادة الكاملة من قدراتها. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا مستعدين لشراء تلفزيون 98 بوصة، هناك المزيد من الخيارات المتاحة بأسعار معقولة. تحقق من قائمتنا لأفضل أجهزة التلفاز مقاس 75 بوصة للحصول على شاشة أكبر دون دفع ثمن باهظ.

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