خصم على Samsung Galaxy Buds 2 Pro لموسم العودة إلى المدرسة

انتباه لجميع عشاق سماعات الرأس! تقدم شركة Samsung صفقة رائعة على Galaxy Buds 2 Pro في الوقت المناسب لموسم العودة إلى المدرسة. سماعات الأذن اللاسلكية معروضة للبيع حاليًا بخصم 23 بالمائة، مما يخفض السعر من 230 دولارًا إلى 178 دولارًا. هذا هو أدنى سعر رأيناه منذ الجمعة السوداء. والأفضل من ذلك هو أن الألوان الثلاثة لـ Galaxy Buds 2 Pro متضمنة في التخفيض، مع سعر الطراز الأبيض بدولار واحد أقل من خيارات الجرافيت والبورا الأرجواني.

يمثل Galaxy Buds 2 Pro تحسنًا كبيرًا مقارنة بالموديلات السابقة. افتقرت الإصدارات السابقة مثل Galaxy Buds Live إلى إلغاء الضوضاء بشكل فعال، بينما واجه Galaxy Buds Pro الأصلي مشكلات تتعلق بحجب الصوت وجودته. في مراجعتنا، منحنا Galaxy Buds 2 Pro درجة 86، مشيدين بقدراتها المحسنة على إلغاء الضوضاء وملاءمتها المحسنة. ويظل عمر البطارية، الذي يدوم لمدة خمس ساعات تقريبًا من الاستماع المتواصل، مشابهًا لسابقه. ظلت جودة الاتصال ثابتة أيضًا.

تعد سماعات Galaxy Buds 2 Pro المخفضة هذه جزءًا من "حدث المنزل الذكي" من سامسونج على أمازون، والذي يتضمن عروضًا مثيرة أخرى. على سبيل المثال، تتوفر حاليًا خصم بنسبة 49 بالمائة على شاشة الألعاب Odyssey G9 مقاس 29 بوصة، حيث انخفضت من 1,400 دولار إلى 1,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ساعة Galaxy Watch 5 مقاس 40 ملم LTE بسعر مخفض قدره 230 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان 330 دولارًا أمريكيًا. أدوات سامسونج الأخرى، مثل الهاتف الخلوي Galaxy Z Flip 5G، وGalaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition، وبطاقة الذاكرة Pro Ultimate microSD، معروضة للبيع حاليًا.

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مصادر:

- إنجادجيت: خصم على Samsung Galaxy Buds 2 Pro لموسم العودة إلى المدارس