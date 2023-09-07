سامسونج تكشف عن تلفزيون 98K بحجم 8 بوصة في معرض CEDIA Expo

طرحت سامسونج أكبر تلفزيون متوفر للمستهلك حتى الآن في معرض CEDIA Expo. QN990C عبارة عن تلفزيون ضخم مقاس 98 بوصة بدقة 8K، ومجهز بمعالج سامسونج العصبي الكمي 8K ونظام الإضاءة الخلفية LED الصغيرة. يتميز التلفزيون بمنافذ HDMI 2.1 وموالف ATSC 3.0، مما يجعله مقاومًا للمستقبل من حيث الاتصال. ومع ذلك، يظل توفر محتوى 8K الأصلي محدودًا، مما يتطلب تحويلًا من دقة أقل. يبلغ سعر QN990C 39,999.99 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يجذب القائمين على التركيب والمشترين المخصصين الذين يبحثون عن إعدادات مسرح منزلي متميزة.

وبينما تتصدر شركة سامسونج الطريق في عرض شاشات 8K، فإن مستقبل هذه التقنية غير مؤكد. أوقفت شركات تصنيع أخرى، مثل LG وTCL، إنتاج طرازات 8K. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الافتقار إلى المحتوى الاستهلاكي بدقة 8K الأصلية تحديًا أمام التبني على نطاق واسع. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل سامسونج ملتزمة بدفع حدود تكنولوجيا التلفزيون إلى أقصى الحدود.

بالإضافة إلى سامسونج، كشفت هايسنس أيضًا عن جهاز تلفزيون كبير جدًا في معرض CEDIA Expo. يتوفر الآن خيار Editors’ Choice U8K بحجم 100 بوصة، مما يوفر شاشة أكبر قليلاً بسعر معقول يبلغ 9,999 دولارًا. ومن المقرر أن يصل تلفزيون 4K هذا إلى الأسواق قريبًا، مما يوفر خيارًا بديلاً للمستهلكين.

وتهدف كل من سامسونج وهيسنس إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتميزين والقائمين على التركيب المخصص الذين يبحثون عن أحجام شاشات أكبر للحصول على تجارب ترفيه منزلي غامرة. بينما تستمر تقنية 8K في التطور، فمن المهم مراعاة مدى توفر المحتوى الأصلي وتكلفة اعتماده عند النظر في خيارات التلفزيون المتميزة هذه.

مصادر:

– المادة: PCMag