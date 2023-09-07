حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن تلفزيون 98K بحجم 8 بوصة في معرض CEDIA Expo

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
سامسونج تكشف عن تلفزيون 98K بحجم 8 بوصة في معرض CEDIA Expo

طرحت سامسونج أكبر تلفزيون متوفر للمستهلك حتى الآن في معرض CEDIA Expo. QN990C عبارة عن تلفزيون ضخم مقاس 98 بوصة بدقة 8K، ومجهز بمعالج سامسونج العصبي الكمي 8K ونظام الإضاءة الخلفية LED الصغيرة. يتميز التلفزيون بمنافذ HDMI 2.1 وموالف ATSC 3.0، مما يجعله مقاومًا للمستقبل من حيث الاتصال. ومع ذلك، يظل توفر محتوى 8K الأصلي محدودًا، مما يتطلب تحويلًا من دقة أقل. يبلغ سعر QN990C 39,999.99 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يجذب القائمين على التركيب والمشترين المخصصين الذين يبحثون عن إعدادات مسرح منزلي متميزة.

وبينما تتصدر شركة سامسونج الطريق في عرض شاشات 8K، فإن مستقبل هذه التقنية غير مؤكد. أوقفت شركات تصنيع أخرى، مثل LG وTCL، إنتاج طرازات 8K. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الافتقار إلى المحتوى الاستهلاكي بدقة 8K الأصلية تحديًا أمام التبني على نطاق واسع. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل سامسونج ملتزمة بدفع حدود تكنولوجيا التلفزيون إلى أقصى الحدود.

بالإضافة إلى سامسونج، كشفت هايسنس أيضًا عن جهاز تلفزيون كبير جدًا في معرض CEDIA Expo. يتوفر الآن خيار Editors’ Choice U8K بحجم 100 بوصة، مما يوفر شاشة أكبر قليلاً بسعر معقول يبلغ 9,999 دولارًا. ومن المقرر أن يصل تلفزيون 4K هذا إلى الأسواق قريبًا، مما يوفر خيارًا بديلاً للمستهلكين.

وتهدف كل من سامسونج وهيسنس إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتميزين والقائمين على التركيب المخصص الذين يبحثون عن أحجام شاشات أكبر للحصول على تجارب ترفيه منزلي غامرة. بينما تستمر تقنية 8K في التطور، فمن المهم مراعاة مدى توفر المحتوى الأصلي وتكلفة اعتماده عند النظر في خيارات التلفزيون المتميزة هذه.

مصادر:
– المادة: PCMag

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

مجموعة Gargoyles Remastered لإصدار متعدد المنصات

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

عمليات بيع أسهم شركة Apple بسبب التكهنات بشأن حملة iPhone الصينية لا ينبغي أن تقلق المستثمرين

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

كمبيوتر Starfield الشخصي الجديد المخصص: حلم اللاعب أصبح حقيقة

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن تلفزيون 98K بحجم 8 بوصة في معرض CEDIA Expo

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

جوجل تطلق التحديث الأمني ​​لشهر سبتمبر لنظام أندرويد

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

مجموعة Gargoyles Remastered لإصدار متعدد المنصات

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
الأخبار

تقدم Aldi رذاذ New Wonder كبديل ميسور التكلفة لرذاذ Color Wow Dream Coat

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات