سامسونج تعلن عن تحديث One UI Watch 5 لساعات Galaxy

كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن تحديث One UI Watch 5، مما أدى إلى العديد من التغييرات والتحسينات على مجموعة ساعات Galaxy الخاصة بها. على الرغم من أن واجهة المستخدم والتصميم لم يتغيرا في الغالب، إلا أن هذا التحديث يركز على تحسين تجربة المستخدم الشاملة من خلال إدخال تعديلات داخلية. قامت الشركة بطرح تحديث One UI Watch 5 تدريجيًا على الساعات الذكية القديمة، وقد وصل الآن إلى مستخدمي Galaxy Watch 5 وWatch 5 Pro في الهند.

في الوقت الحالي، يتوفر التحديث لمتغير GPS الخاص بـ Galaxy Watch 5، ومن المتوقع أن يتلقى متغير LTE التحديث في المستقبل القريب. يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث من خلال تطبيق Galaxy Wearable، مع إصدار البرنامج الثابت R9xxXXU1BWH5.

إحدى الميزات البارزة في تحديث One UI Watch 5 هو أنه يعتمد على Wear OS 4. وهذا التحديث كبير نسبيًا، حيث يبلغ حجم التنزيل حوالي 1.77 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التصحيح الأمني ​​لشهر يوليو 2023 ويقدم ميزات جديدة مثل التخطيط المحدث لوجوه الساعة وخلفية الإشعارات المستندة إلى البطاقة.

يكشف سجل التغيير الذي قدمته شركة Samsung على موقعها الرسمي على الويب عن مجموعة من التحسينات المضمنة في التحديث. تتضمن بعض هذه التحسينات تخطيطًا رأسيًا جديدًا لتسهيل اختيار وجوه الساعة وإطاراتها، ولوحة بطارية لمراقبة مستويات البطارية في الساعة والهاتف وGalaxy Buds، ولوحة تحكم محسنة في Buds مع تحكم صوتي 360 درجة.

علاوة على ذلك، يوفر التحديث تحسينات على تطبيق Samsung Health، مثل التدريب المحسن على النوم، والتسجيل التلقائي لتدريبات ركوب الدراجات، ومناطق معدل ضربات القلب المخصصة أثناء تمرينات الجري. كما يقدم ميزات مثل خيارات النسخ الاحتياطي والاستعادة، وعناصر تحكم إضافية في المكالمات من الساعة، والقدرة على الوصول إلى عناصر التحكم في الكاميرا على الساعة عند استخدام Galaxy Z Flip5 أو Fold5 في الوضع المرن أو وضع Tent. تشمل التغييرات الأخرى التي يقدمها التحديث القدرة على إملاء النص بالإدخال الصوتي، وقراءة إشعارات Bixby بصوت عالٍ مع اتصال سماعة الرأس، ودعم الموقتات المتعددة، والعناية بالجهاز لمراقبة حالة البطارية والذاكرة، والإيماءات العالمية للتحكم بدون لمس، وإضافة Samsung Pay. ميزة.

بشكل عام، يوفر تحديث One UI Watch 5 العديد من التحسينات والميزات الجديدة لتعزيز التجربة الشاملة لاستخدام Galaxy Watches. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا رؤية تحسينات في مجالات مختلفة مثل تحديد وجه الساعة والبلاط، وتتبع الصحة، وخيارات النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، وعناصر التحكم في المكالمات، والأمان العام للجهاز.

التعاريف:

- One UI: واجهة المستخدم المخصصة من سامسونج لأجهزتها المحمولة.

– Wear OS: نظام تشغيل للساعات الذكية من تطوير شركة جوجل.

– ساعات جالاكسي: مجموعة من الساعات الذكية التي طورتها سامسونج.

مصادر:

– الموقع الرسمي لشركة سامسونج .