احصل على خصم يصل إلى 1,000 دولار على سلسلة Galaxy Tab S9 من سامسونج

لقد أتى أسبوع الاكتشاف من سامسونج ويقدمون بعض العروض المذهلة على أحدث أجهزتهم. إحدى الصفقات التي تستحق النظر فيها هي الترويج لسلسلة Galaxy Tab S9، وهي مثالية إذا كنت بحاجة إلى شاشة أكبر لمهامك اليومية.

ومن خلال هذا العرض الترويجي، تقوم سامسونج بتخفيض الأسعار بما يصل إلى 1,000 دولار. أكبر خصم متاح لجهاز Galaxy Tab S9 Ultra، بخصم يصل إلى 1,000 دولار. يتم خصم سعر جهاز Galaxy Tab S9+ بمبلغ 920 دولارًا، ويحصل أصغر جهاز Galaxy Tab S9 على خصم بقيمة 770 دولارًا.

للاستفادة من الخصم الكامل، ستحتاج إلى استبدال جهاز. تقدم سامسونج أعلى قيمة تداول بقيمة 800 دولار لجهازي Galaxy Tab S8 Ultra وGalaxy Tab S9+. يمكن أن يحصل الطرازان الآخران من Tab S8 على خصم 700 دولار، وتبلغ قيمة جهاز Galaxy Tab S7 الأقدم 500 دولار. تنخفض قيم الاستبدال لجهاز Tab S9 قليلاً، ولكن لا يزال بإمكانك توفير مبلغ كبير عند التداول بجهازك القديم.

بالإضافة إلى خصم الاستبدال، تقدم سامسونج ترقية مجانية لمساحة التخزين. وهذا يعني أن جميع طرز Tab S9 ستحصل على مضاعفة مساحة التخزين الخاصة بها، حيث ستزيد سعة أصغر جهاز Tab S9 من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت، بينما سترتفع سعة Tab S9+ وTab S9 Ultra من 256 جيجابايت إلى 512 جيجابايت. يمكن لجهاز Tab S9 Ultra أيضًا الانتقال إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين، بينما يحصل Tab S9 على ترقية لذاكرة الوصول العشوائي من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت. تبلغ قيمة ترقيات التخزين وذاكرة الوصول العشوائي هذه ما يصل إلى 120 دولارًا.

كمكافأة، تقدم سامسونج إضافة بقيمة 99 دولارًا لـ Galaxy Watch 6 إذا قمت بشراء جهاز من سلسلة Tab S9. وهذا يعادل خصمًا بقيمة 250 دولارًا على الساعة الذكية.

مع جميع المقايضة والخصومات، يمكنك الحصول على جهاز Galaxy Tab S9 Ultra محملاً بالكامل مقابل 519 دولارًا فقط، أي أقل من سعره الأصلي البالغ 1,619 دولارًا.

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مصادر:

- رابط صفقة Samsung Galaxy Tab S9